HOROSCOP. Mesajele Arhanghelului Mihail pe ZODII: JOI 10 ianuarie 2019. Berbeci, moartea este doar o iluzie!

HOROSCOP. Iata pentru JOI 10 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!



HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama !



HOROSCOP Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.



HOROSCOP Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



MOARTEA ESTE O ILUZIE



HOROSCOP Orice forma de viata are un inceput, un mijloc si un final, fie ca se masoara in minute, in ani sau in decade. Este natura moleculelor de aici de pe planul pamantesc sa aiba o data de final. Insa moartea unei energii (sau suflet), deci esenta din ce sunt facuti oamenii, este o iluzie. Insa, pentru ca nu poate fi vazuta sau masurata aceasta energie si pentru ca nu sunt instrumente sa o detecteze cu precizie, multi oameni pun sub semnul intrebarii abilitatea ca constiinta, sufletul sa supravietuiasca mortii fizice. Doar pentru ca exista o limitare a creierului de a putea explica dansul dintre dimensiunea fizica si cea spirituala, nu inseamna ca negam existenta planului spiritual unde totul este nemuritor. Spiritul foloseste iluzia a ceea ce noi oamenii numim “moarte” ca un instrument si acesta se manifesta ca doliu, jelire. Daca ai primit acest mesaj este pentru ca ghizii tai spirituali si Arhanghelul Mihail simt ca ai nevoie de asistenta pentru a gestiona ideea unei pierderi.



HOROSCOP Fie ca este o pierdere umana a ta fie ca ai auzit de anumite plecari in planul spiritual ce te-au intristat, revoltat sau intrigat, mesajul este acelasi. Oamenii si animalele mor, relatiile si carierele se incheie dar sufletul este cel ce transforma o pierdere intr-o experienta de invatare nu numai pentru propriul sau beneficiu dar si pentru beneficiul altora. Doliul este real. Jelirea absentei cuiva care nu mai este in planul fizic este un raspuns natural. A invata din propria-ti durere si a-i ajuta si pe altii cu propriul lor doliu este unul din cele mai importante evenimente pe care un suflet le experimenteaza pe pamant, pentru ca aceasta experienta nu este posibila in planul spiritului unde totul este nemuritor. Spiritul stie ca legaturile de iubire nu mor niciodata si ca sufletele care nu se mai manifesta pe planul fizic in corp sunt mai mult cu cei dragi si mai aproape decat au putut fi vreodata pe durata vietii lor.



HOROSCOP Mintea constienta are o dificultate sa inteleaga acest concept din pricina faptului ca nu se poate baza pe simturi ca sa confirme ca este real (vaz, auz, miros, pipait, gust). Insa sa stii ca si ideea de reuniune a spiritelor in lumea cealalta este tot o iluzie pentru ca, in realitate, niciodata nimeni nu este separat de cei asa-zis plecati dincolo. Ei nu sunt plecati. Sunt aici cu tine permanent, atat ca nu ii percepi cu simturile constiente. Retine acest lucru foarte important pe masura ce lucrezi cu propria ta pierdere sau cu perceptia pierderii cuiva drag de catre altcineva.



HOROSCOP “Pe cer cand soarele-i apus, de ce sa plangi privind in sus ? Mai bine ochii-n jos sa-i pleci, sa vezi pamantul pe unde mergi. Ei nu sunt morti, traiesc in veci.”

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest urias sprijin de care orice suflet aici pe pamant are nevoie, acela de a constientiza ca nu exista niciodata separare intre cei ce se iubesc, indiferent unde se afla sau la ce distanta. Iti multumesc ca ma inveti sa simt cu inima faptul ca oamenii ce se iubesc sunt impreuna mereu.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Niciodata nu judeca alt om



HOROSCOP Sinele tau inalt intotdeauna observa si nu judeca. Din perspectiva sa, nimic nu este bun, rau, corect sau gresit ; ci pur si simplu “este”. In aceasta dimensiune fizica in care traim, totusi, constiinta ta este filtrata prin experienta umana si rezulta egoul. Egoul este cel ce judeca pentru ca este fragil si nesigur. El este, de regula, mai fericit cand se simte “mai bun decat”. Judecata are la baza frica. Judecata te separa de altii in timp ce obiectivul tau este tocmai opusul, sa constati asemanarea si faptul ca suntem Una. Si alti oameni au ales sa vina pe Pamant in acelasi timp cu tine, insa fiecare avem propriul drum unic si propria amprenta divina albastra pe care o urmam. Nu este treaba ta sa judeci calea altul om care pur si simplu are de invatat alte lectii decat ai tu. Fiecare si-a ales anumite circumstante de viata si o anumita forma umana in care sa locuiasca si care sa ii permita sa isi invete lectiile alese de Sinele sau inalt si de ghizii sai. Sa le judeci deciziile, indiferent cum iti par tie, este o mare prostie si eroare. Egoul este cel ce are nevoie de separare ca sa supravietuiasca. Daca iti apare acest mesaj, ghizii si Arhanghelul Mihail iti cer sa fii cu ochii pe egoul tau. In loc sa trimiti spre cineva o energie negativa de judecata, binecuvanteaza-i pe calea lor. In loc de dispret, ureaza-le sa aiba parte de calauzire divina pe calea lor particulara.



HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma indrumi si sustii sa traiesc fara judecata si cu acceptarea unicitati drumului de suflet al fiecaruia dintre noi. Ajuta-ma sa fiu deschis si sa inspir si sa fiu inspirata de calea unica a fiecarui om cu care ma intalnesc.



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



DA DRUMUL EGOULUI !



HOROSCOP O lectie majora in aceasta scoala de a fi om pe Pamant este sa inveti sa separi personalitatea egoului de adevarata ta fiinta. In realitatea plina de iluzii a acestei lumi fizice, constiinta Sinelui tau inalt – care are de-a face numai cu INTREGUL – este filtrat prin mintea si creierul man si prin gandurile ce incep cu “Eu”. Omul se identifica pe sine prin corpul in care se afla, in mediul din jur, in obiectele materiale cumparate si in felul in care este perceput de altii. Fiecare gand emotional este vazut din punctul de vedere propriu, deci al egoului. Ghizii tai si Sinele tau inalt au ales aceasta dimensiune pamanteasca pentru ca tu sa simti cum este sa experimentezi iubirea si compasiunea in timp ce ai emotii de izolare si deconectare. Aceasta uriasa separare dintre ego si sinele tau adevarat este cauza starii de tristete si necaz aici pe pamant. Daca primesti acest mesaj, ghizii tai vor sa iti reaminteasca ca obiectivul tau principal de viata este sa vezi totul ca parte din tine. Cand tu te poti deschide spre ce se intampla in afara egoului, esti capabil sa vezi perspectiva mai mare a vietii tale si abia atunci ai parte de valuri noi de bucurie si implinire.



HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ca nu sunt singur, izolat, deconectat, separat, ca sunt parte din Marele Intreg si ca tot ce este in jurul meu este in stransa conexiune cu intreaga mea fiinta. Iti multumesc pentru aceasta calauzire valoroasa !



