HOROSCOP. Mesajele Arhanghelului Mihail pe zodii: joi 17 ianuarie 2019. Mesajul și rugăciunea zilei!

HOROSCOP BERBEC



UN NOU PAS IN IUBIRE



HOROSCOP. “O viata romantica noua sau reinnoita este pregatita acum pentru tine”

Inima ta este pregatita pentru a iubi profund si acest mesaj valideaza faptul ca Universul ti-a auzit si primit rugaciunile si intentiile pentru o viata mai intensa romantica. Arhanghelul Mihail iti transmite ca energii inocente, jucause si tineresti se indreapta spre tine, deci cufunda-te in aceasta stare inclusiv cu actualul tau partener. Daca esti singur si cauti pereche, mesajul este semn al unei noi etape de curtare, de flirt, de indragostit la prima vedere si de bucuria adusa de o noua iubire.



HOROSCOP Este totodata si un mesaj pentru tine sa te reindragostesti de propria ta viata si sa apreciezi si valorizezi viata ta cu tot ce e in ea. Focuseaza-te pe binecuvantarile pe care le ai si te vei recupla la energia iubirii din care este facut orice om. Rugaciunile de recunostinta te ajuta foarte mult sa apreciezi acest cadou uluitor pe care Dumnezeu ti l-a incredintat : viata ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru iubire. Iubesc viata, iubesc oamenii din ea, iubesc darurile divine, te iubesc pe tine si toti ingerii si ghizii.

HOROSCOP TAUR



PRIMESTI PASIUNE SI SCOP



HOROSCOP “Primesti entuziasm care iti da energie si motivatia de a lucra la un proiect plin de semnificatie si foarte drag inimii tale.”

Acest mesaj este un semn al pasiunii pe care o simti si o vei simti pentru un nou proiect care este parte din scopul si misiunea vietii tale. Dorinta ta de a ajuta pe altii te motiveaza sa iti dedici timp acestei directii. Chiar daca nu iti este acum foarte clar despre ce proiect este vorba si cum te vei ocupa mai bine de el, sa ai incredere nestramutata ca ai toata capacitatea sa o faci si ca esti sustinut in acest sens. Pasiunea ta iti da si puterea si curajul necesar pentru a rosti adevar, pentru a cere ce resurse ai nevoie, pentru a vorbi aspecte relevante si a pune intrebarile pertinente ca sa ajungi la cat mai multi oameni, inclusiv prin toate formele de comunicare pe internet.



HOROSCOP Petrece-ti timp rostind rugaciuni, cercetand, mergand la studii ca sa fii bun in ce faci, socializand, discutand cu mentori si adunand informatiile necesare pentru a te dedica acestui proiect plin de sens. Doar asigura-te ca etapa in care te pregatesti nu iti intarzie prea mult actiunea in sine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi dai motivatia si sustinerea de a fi folositor vietii mele prin proiectele pe care le realizez, prin oamenii cu care lucrez.

HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP ITI ESTE REVELAT SCOPUL DIVIN AL VIETII



HOROSCOP “Ai incredere in semne si in ghidarea ta interioara care te calauzesc spre implinire.”

Acest mesaj vine ca raspuns la intrebarile tale interne cu privire la urmatorii tai pasi, la drumul tau in cariera sau la drumul spiritual si la misiunea vietii tale. Scopul tau, ca al oricarui alt om, este sa iubesti. Forma pe care tu o alegi sa iti exprimi iubirea trebuie sa se bazeze pe ce iubesti tu sa faci. De exemplu, iti place sa scrii, sa consiliezi prieteni, sa fii printre animale si natura, sa gatesti, sa fii artist, sa inveti copiii, sa faci munca vindecatoare sau sa conduci cercetari ?

Daca iti urmezi inima, vei fi calauzit spre directia potrivita. Da, este nevoie sa iti folosesti si mintea pentru a face planificari si pentru a face parteneriate cu altii care au puncte forte complementare tie. Dumnezeu si ingerii te reasigura ca iubirea pe care o simti este un semn ca aceasta cale de actiune este drumul tau divin.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti pe drumul divin al vietii mele prin sentimentul de iubire, bucurie si pasiune pe care il simt fata de ceea ce fac.



