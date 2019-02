HOROSCOP. Mesajele Arhanghelului Mihail pe zodii: vineri 1 februarie 2019. Berbecii petrec timp în aer liber, Taurii trebuie să se ierte

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 1 februarie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!



HOROSCOP Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



HOROSCOP BERBEC



Petrece mai mult timp in aer liber.



HOROSCOP Ingerii iti trimit un mesaj, cerandu-ti sa mergi afara si sa te conectezi la energiile naturii. Aerul proaspat si racoros te va ajuta sa auzi mai usor si mai clar vocea divina, iar peisajul natural iti va relaxa trupul si mintea. Toti acesti factori reduc stresul si grijile, ceea ce iti va permite sa atragi entitati favorabile si sa manifesti dorinte la niveluri mai inalte. Gandeste-te la activitatile in aer liber ca la o investitie care iti aduce dividende in toate privintele.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : fa mai multa miscare / fa plimbari sau drumetii / fa fotografii in natura / asigura-te ca locuinta este favorabila sanatatii, curatand-o energetic / pastreaza plante si alte elemente naturale acasa ori la munca / misiunea ta personala in aceasta viata implica si mediul sau animalele / deschide ferestrele des pentru ca aerul proaspat sa poata intra acasa ori la serviciu.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi sa imi petrec mai mult timp in aer liber si sa ajuti sa ma relaxez si sa ma bucur de viata conectandu-ma cu natura.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Iarta-te : Nu ai facut nimic gresit



HOROSCOP Ingerii observa in campul tau o vinovatie care iti influenteaza fericirea pe care o cauti. Te invinovatesti pentru ceva din trecut, dar e timpul sa lasi totul in seama lui Dumnezeu si a ingerilor tai, mai ales ca autoinvinovatirea este neproductiva si nesanatoasa. De fapt, chiar nu ai facut nimic gresit. Ai facut tot ce ai putut mai bine in acel moment.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : gandeste si vorbeste despre tine cu iubire / inceteaza sa mai rumegi trecutul / trimite binecuvantari celor fata de care esti manios, ca o cale de a te vindeca si pe tine si situatia / sa stii ca nu poti controla nici alti oameni, nici toate circumstantele care apar pe calea vietii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti cer sa ma ajuti sa scap de autoinvinovatire si sa ma iert pe mine insumi (insami). Te rog calauzeste-ma sa ma eliberez de orice furie toxica si teama fata de altii. Iti multumesc, Arhangele Mihail, ca mi-ai permis sa ma simt centrat(a) si in stare de pace.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Calauzirea ta launtrica e reala si demna de incredere



HOROSCOP Ingerii stiu ca te simti nesigur si dezorientat, deci iti trimit aceasta carte ca o confirmare ca ii auzi foarte exact prin gandurile, ideile si sentimentele tale. Ai simtit recent nevoia sa actionezi, dar s-ar putea sa fi ezitat de teama sa nu faci o miscare gresita. Aceasta carte confirma ca esti in siguranta continuand aceste schimbari.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : O noua idee ce te bucura este raspunsul la rugaciunea ta, deci pune-o in practica / Sentimentele pe care le-ai primit sunt valabile / Daca nu ai incredere intr-o persoana sau intr-o situatie, fii atent la acest sentiment / Esti condus prin calauzire launtrica, chiar daca nu vezi incotro te indrepti, urmeaz-o oricum.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa aud, sa vad, sa simt si sa cunosc cu claritate calauzirea divina pe care am cerut-o si pentru care m-am rugat. Permite-mi sa-mi tin egoul deoparte, pentru ca intelepciunea ta sa se poata revarsa asupra mea…spre binele meu si al celor din jurul meu. Multumesc, multumesc, multumesc !

