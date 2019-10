HOROSCOP. Mesajele îngerilor păzitori pentru zodii pentru săptămâna în curs. Balanțele au parte de momentul perfect, Berbecii primesc binecuvântări

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 28 octombrie – 3 noiembrie 2019 adresate de aceasta data tuturor persoanelor indigo. Si tu poti fi o persoana indigo, adica o persoana cu vibratie sensibila care capteaza usor energiile si starile celor din jur. Sufletele indigo au inceput sa vina pe pamant incepand cu anii 1968.

Sunt foarte creativi, au un nivel de constiinta ridicat, nu tolereaza usor regulile si obiceiurile vechi, se razvratesc si vor o lume mai buna. Uneori nu se simt adaptati in lumea in care traiesc, simt frustrare si furie pentru ca vor altceva pentru care sunt dispusi sa faca orice. Ei simt ca sunt speciali si ca sunt aici cu o misiune si ii cauta instinctiv pe cei asemenea lor. Chiar daca nu esti convins, si tu poti fi un suflet indigo daca esti nascut dupa 1968 si te regasesti in aceste caracteristici.

Pentru ca misiunea sufletelor indigo este speciala pe pamant si nu e mereu usoara, ingerii le sunt alaturi cu o mana de ajutor.

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

TOAMNA

“In sezonul de toamna, totul se intregeste pentru tine si culegi recolta frumoasa de abundenta”

Raspunsul la intrebarile tale iti vin in intregime in sezonul toamnei. Exact ca intr-o livada, primesti toamna binecuvantari. Tine de manifestare prin ganduri pozitive, prin rugaciuni, prin actiuni ghidate. Fructele muncii tale vor fi gata de indata ce frunzele vor incepe sa se ingalbeneasca si sa cada iar aerul va incepe sa se raceasca.

Alte interpretari : revenirea la scoala si la procesul de invatat iti este o actiune benefica / un proiect este aproape terminat si de succes / viziteaza sau muta-te intr-o localitate in care frunzele toamnei sunt frumos colorate / ocupa-te de o gradina cu flori sau de pomi fructiferi

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

RABDARE, TE RUGAM

“Ceea ce intrebi si ceri va veni. Ai rabdare pentru ca sunt factori nevazuti ce trebuie sa se intample mai intai”

Ingerii si zanele pot implini dorinte instantaneu. La orice se gandesc poate deveni imediat realitate, deci ele inteleg de ce te simti nerabdator daca rugaciunile nu ti se implinesc imediat. Acest mesaj este o reasigurare ca dorinta ti-a fost auzita si se lucreaza la ea in culisele divine. Desi nu percepi inca rezultatul in prezent, ai incredere ca lucrurile se misca in directia potrivita pentru tine. Daca dorinta este pentru binele tau suprem, se va implini cand toate elementele vor fi aliniate, daca nu este pentru binele tau, se va implini altceva mai bun sau aceeasi dorinta dar modificata spre ceva mai bun.

Alte interpretari : divinitatea te-a auzit si se lucreaza pentru rugaciunile tale / ceea ce ceri este la indemana / vei primi banii de care ai nevoie / mentine-ti credinta, ramai pozitiv si continua sa te rogi si sa faci afirmatii pozitive / relatia ta cu sufletul pereche se va manifesta in curand / asteapta inainte sa faci o miscare pe subiectul despre care intrebi

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CERE CEEA CE ITI DORESTI

“Lasa Universul si lasa si alti oameni sa afle ceea ce iti doresti.”

Acest mesaj serveste ca o reamintire a importantei de a-ti cere dorintele, nu a le pastra doar pentru tine. Universul este ca un restaurant in care trebuie sa iti plasezi comanda inainte ca orice sa se poata intampla. Situatia ta curenta la care te gandesti necesita o actiune din partea ta. Mai intai, petrece timp clarificandu-ti dorintele ; apoi spune Universului clar ceea ce vrei. Poti sa transmiti dorinta ta sub forma unei rugaciuni “Sa se intample asta sau altceva mai bun …” ca sa nu te limitezi cu buna stiinta. Totusi, nu trebuie sa iei decizii ferme si rigide despre dorintele tale. Lasa loc de manifestare si surprizelor care sunt mai bune decat ce vrei tu.

Alte interpretari : fii sincer cu oamenii din viata ta cu privire la ce vrei de la ei / spune Universului ce vrei / scrie-ti o lista cu dorinte / poarta o discutie de la suflet la suflet cu cineva cu care esti intr-o relatie despre nevoile, dorintele, limitele si asteptarile tale / cere ajutor de la altii si accepta ajutorul cand iti este oferit / asteapta-te la un rezultat pozitiv si asteptarile tale vor fi recompensate

