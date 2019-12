HOROSCOP. Mesajele îngerilor păzitori pentru zodii pentru săptămâna în curs. Săgetătorii trebuie să dăruiască, Vărsătorii cunosc puterea rugăciunii

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

MANCAREA CURATA ENERGETIC

Atunci cand iti alimentezi corpul cu o dieta sanatoasa, organica, iti cresti nivelul de energie si capacitatea de a te focusa. Aceasta duce automat la mai multa eficienta, la idei mai bune si la o vibratie mai inalta care atrage oportunitati de aur si relatii benefice.

Ingerii abundentei iti trimit acest mesaj ca sa iti reaminteasca cat e de important sa iti alimentezi mintea si corpul cu alimente cu energie curata si ridicata, ceea ce inseamna cu cat mai putine chimicale, aditivi si cat mai naturale si vii. Atunci cand mancam curat, gandurile si muschii nostri reactioneaza cu viteza, precizie si vigoare. Mancarea sanatoasa te ajuta sa dormi bine, sa inveti usor si sa traiesti frumos !

Poate crezi ca ai nevoie mai intai de bani si dupa aceea sa iti cumperi alimente mai scumpe si mai sanatoase. Totusi, sa stii ca opusul este adevarat : intai trebuie sa ai grija de tine si cu o alimentatie sanatoasa, apoi energia si focusul cresc la o vibratie inalta si abia apoi ai ganduri mai productive, idei mai bune si iti manifesti nevoile si dorintele.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

RETRAGERE IN LINISTE

Este timpul sa te deconectezi de lumea exterioara ca sa poti discerne si procesa gandurile tale reale si sentimentele din lumea ta interioara. Creaza un timp in liniste pentru tine si vei avea mai multa claritate ce ai de facut in continuare.

Acest mesaj vine spre tine ca sa stii ca iti poti imbunatati mintea, viata si fluxul abundentei petrecand timp singur in ganduri profunde de inspiratie precum si in meditatie. Meditatia este ca o curatenie de primavara pentru mintea ta, un mod de a da la o parte toate gandurile stagnante care blocheaza manifestarea a ce iti doresti.

Se pare ca ai nevoie acum sa petreci mai mult timp departe de oameni ca sa iti auzi vocea interioara si sa te focusezi pe ce urmeaza. Si Iisus se retragea periodic ca sa isi revigoreze energia si sa fie in contact cu Dumnezeu. Asadar, nu ai de ce sa te simti vinovat ca te deconectezi de lumea exterioara in fiecare zi pentru cateva minute, ore sau zile. Este o investitie in tine.

Mesajul este totodata si o invitatie sa creezi un mediu mai linistit acasa sau la munca. Pune muzica in surdina si linistitoare, inchide televizorul, redu orice cearta si galagie, pune telefonul pe silentios.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ITI FACE BINE SA TE ELIBEREZI DE DATORII

A avea grija si respect fata de tine implica inlaturarea poverii grele financiare si emotionale din viata ta. Deja te simti mai usor si mai liber doar citind despre acest subiect si facand un plan clar cum sa cureti obligatiile prezente si sa le eviti pe cele din viitor.

Acesta este un mesaj atat de recunoastere cat si de ghidare. Ingerii abundentei pot vedea cum anumite datorii iti cauzeaza ingrijorari si iti coboara nivelul de energie. Asadar, ei te ghideaza sa faci actiuni consistente si perseverente ca sa te eliberezi de orice datorii si obligatii financiare. Chiar daca asta implica destul de mult timp, te vei simti mult mai bine doar pentru ca stii ca faci progrese.

