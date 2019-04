HOROSCOP. Mesajele runelor pentru săptămâna 15-21 aprilie 2019. Berbecii se întâlnesc cu norocul, Gemenii se îndreaptă spre succes

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicatas saptamanii 15-21 APRILIE 2019. Etalarea si interpetarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde. Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

“Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.



HOROSCOP. Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.



HOROSCOP. Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Runa germanica etalata : GEBO

Semnificatie : PARTENERIAT



HOROSCOP. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare.

Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.

HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai) Runa germanica etalata : ISA

Semnificatie : A STA PE LOC



HOROSCOP Achizitii pozitive nu sunt foarte probabile la acest moment. Activitatile sunt inghetate si poate planurile puse in asteptare. Cu toate acestea, nu dispera : acesta este momentul de gestatie care precede nasterea.



HOROSCOP Aceasta pauza este probabil cauzata mai mult de circumstante externe decat interne. Totusi, incearca sa gasesti care aspect din tine te mentine in aceasta pozitie si elibereaza-l. curata, elibereaza si da drumul trecutului. Asta te va ajuta sa accelerezi fortele universale din afara ta.

Tine minte ca samanta doarme sub pamant pe durata iernii. Ai incredere in propriul tau proces si asteapta semnalele primaverii.

HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie) Runa germanica etalata : JERA

Semnificatie : RECOLTA



HOROSCOP Aceasta runa anunta de regula un sezon fertil, o fericita ajungere la destinatia dorita. Jera este runa care indica rezultate benefice legate de orice activitate sau interes care te preocupa in acest moment al vietii. Tu ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera un indiciu ca te indrepti spre succes. Nu te astepta totusi la rezultate rapide. Ca si cu orice recolta, un ciclu de cultivare sau un proces de maturizare este necesar pentru a putea, in final, sa culegi fructele muncii tale. Ai facut treaba buna si acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.