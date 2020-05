Horoscop. Mesajele runelor pentru săptămâna 4-10 mai. Leii au parte de suferință, Scorpionii au parte de schimbări

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – ALGIZ (cu fata in sus) : Este posibil ca in calea ta sa fie prezente anumite pericole, dar sa nu te temi pentru ca ai o mare putere de protectie in interiorul tau. Esti in siguranta atat timp cat nu esti nesabuit. Algiz anunta o zi buna sau perioada buna pentru actiuni riscante dar care se bazeaza pe fundatii solide. Evita sa ai o atitudine de autosuficienta si sa te complaci in a fi multumit de sine.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – EHWAZ (cu fata in jos). Poti avea acum o incarcatura mai grea in viata iar alti oameni pot veni spre tine sa iti mai dea si alta incarcatura. Nu lasa aceste cerinte sa iti puna greutate pe spate si sa cari precum o camila. Trebuie sa stii sa refuzi cererile, altfel ramai fara energie.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Poate ca exista deja o varianta mai buna si mai profitabila pentru tine fata de cea pe care te astepti tu. Ai rabdare, nu risipi timpul si efortul agitandu-te pentru lucruri pe care nu le poti schimba. Revizuieste-ti obiectivele ca sa vezi daca inca sunt relevante pentru tine. Fii deschis la minte pentru schimbare si compromis.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.