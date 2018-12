HOROSCOP. Mesajul Arhanghelul Mihail pentru 13 decembrie. Berbecii trebuie să traseze granițe, Taurii au parte de curaj și putere

HOROSCOP. Iata pentru JOI 13 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

HOROSCOP. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

TRASEAZA GRANITE – O LINIE IN NISIP

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza sabia sa. Este timpul sa setezi o granita energetica trasand simbolic o linie in nisip.

Aceasta sabie este simbolul faptului ca ti se cere sa faci o actiune definitiva. A sosit timpul sa trasezi granite bine definite intr-o anumita zona a vietii tale. O granita este un ghid, o limita sau o regula pe care o creezi prin care poti identifica care sunt acele comportamente acceptabile, rezonabile si in siguranta ale altor oameni fata de tine. Aceasta linie ii opreste pe oameni sa abuzeze de timpul, de resursele si de generozitatea ta. Arhanghelul Mihail intelege cat iti este de dificil sa setezi asemenea granite, in special cand este vorba de oameni pe care ii iubesti si ii pretuiesti nespus in inima ta ; cu toate acestea, El iti cere sa faci asta pentru propria ta sanatate si precautie. Linia este un marker de toleranta si acceptabilitate, semnificand un respect sanatos de sine. Energetic, noua ta pozitie ta va fi simtita de cei implicati. Granite sanatoase sunt unul din cele mai valoroase cadouri pentru ca ele, efectiv, forteaza o reorganizare a comportamentelor si ii face pe oameni sa te respecte ca pe o parte integrala si valoroasa a vietii lor. Arhanghelul Mihail iti va trimite continu putere ca sa mentii aceasta stare energetica.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : iti creste respectul de sine, valoarea de sine, incredere de sine / alegeri personale / esti imputernicit cu incredere, stabilitate / esti un parinte iubitor in timp ce setezi standarde si disciplina / rezolvi o lupta de putere, spunand NU / primesti protectie daca esti profesor, avocat sau lucrezi cu aspecte legale / esti impamantat / te retragi dintr-o situatie toxica / finalul unei drame.Rugaciune : Arhanghelul Mihail, gratie ajutorului tau, eu au acum incredere in abilitatea mea de a spune NU. Pot seta o granita sanatoasa si responsabila. Sunt in controlul vietii mele si sunt capabil sa mentin controlul asupra oricarei situatii. Iti multumesc ca ma sustii sa creezi granite sanatoase care ma protejeaza si sustin.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CURAJ SI PUTERE – IA O PORTIE DE INCREDERE

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica ce te binecuvanteaza cu darul curajului. Arhanghelul a vazut zbaterile si dificultatile din ultimul timp si ti-a auzit ingrijorarile mentale si fricile. Energia acestei chei iti prezinta oportunitatea de a prelua comanda o data pentru totdeauna. Este un cadou divin si poti alege cum sa implementezi aceasta energie. Poti alege sa aduci armonie proceselor gandurilor tale schimband frica cu calmul si iubirea. Poti folosi aceasta extra energie pentru a te propulsa inainte si sa faci un salt in gol bazat de incredere. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la o armura energetica. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o langa inima ta si sa stii ca orice bine iti aduce se implineste.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : vei avea mai multa incredere / vei lua decizii cu claritate / independenta, creativitate, succes / accepti schimbarea usor / un nou job, o noua afacere, o noua casa sau o noua relatie / te comiti sa te implici mai mult / vorbesti usor in public / accepti oportunitatile prezentate / depasesti o problema de sanatate / vindecare fizica sau emotionala.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru curajul pe care mi-l dai sa fac fata oricarei provocari. Eu merit ajutor de la divinitate si il accept acum. Ma abandonez cursului Universului si accept cadoul de curaj si tarie. Sunt deschis si receptiv la tot ce Universul are sa imi ofere fara limite, restrictii sau judecati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

RETRAGERE – NU MAI ESTE DISTRACTIV, PLEACA ! Arhanghelul Mihail iti cere imperios sa te detasezi de drama asociata cu o anumite situatie specifica. A sosit timpul sa te retragi si sa iesi din aceasta situatie.

Sabia iti este prezentata simbolic de Arhanghelul Mihail ca strigat pentru a actiune definitiva. Ai cerut instinctiv ingerilor, Universului, ghidare si asistenta pentru o anumita situatie pe care o ai acum in viata ta. Te-ai intrebat de nenumarate ori ce curs al actiunilor este mai bine sa urmezi. Uneori te-ai simti ca si cum esti inghetat, amortit, neimpamantat si temator, stari care te-au impiedicat sa iei decizii si sa mergi inainte spre o noua directie. Arhanghelul Mihail iti raspunde aici nesigurantelor tale si dezorientarii cauzate de situatie si de ce simti tu pentru ea si te sfatuieste sa “pleci”. Arhanghelul Mihail intelege ca aceasta este una din cele mai dificile variante si ca esti prins in situatie si simti multe emotii grele. Insa esti sfatuit sa iti retragi energia din situatie pentru o perioada scurta de timp pentru ca efectiv sa iti dai o pauza ca sa te poti simti mai in pace si sa iti recapeti puterea interioara. Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri vor lucra cu toti oamenii implicati pentru a va livra cea mai buna rezolutie posibila pentru situatie. Daca tu decizi sa te retragi complet din relatie sau situatie, Arhanghelul Mihail va merge impreuna cu tine, dandu-ti curaj si putere.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : un final de contract / vremea pentru un inceput proaspat / mergi in aer proaspat ca sa te clarifici / urmeaza o directie noua / job nou / relatie noua / este necesar un final ca sa vina un nou inceput bun / nu te implica intr-o situatie tensionata sau conflictuala / drama nu are legatura cu tine deci stai departe de ea / acceptare – trebuie sa accepti o situatie exact asa cum e / modifica-ti asteptarile sau renunta la ele / ai nevoie de pace si eliberare / reinventeaza-te si iubeste-te pe tine mai intai.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa am incredere in instinctul meu si in deciziile mele. Eu eliberez toate subiectele, blocajele si fricile asociate cu schimbarea. Imi dau voie sa cresc si sa evoluez in fiecare zi si imi asum responsabilitatea pentru viata ta si starea mea de bine. Ma simt ghidat si protejat de Tine in fiecare zi a vietii mele. Multumesc!

