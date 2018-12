HOROSCOP. Mesajul Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, 11 decembrie. Berbecii dau de rezultate favorabile, Gemenii sunt protejați de divinitate

Foto: Pixabay

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 11 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

HOROSCOP. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Un rezultat favorabil

O situatie care te preocupa s-a rezolvat deja cu cinste si dreptate, iar tu si alte persoane implicate veti fi multumiti de rezultat. Inteligenta din ceruri a conceput un plan care depaseste imaginatia umana. S-ar putea sa nu vezi solutia in acest moment dar ai incredere ca a fost deja gasita. Esti calauzit sa lasi grijile si mania in seama ingerilor, fiindca nu trebuie sa te impovarezi. Cu cat vei lasa mai multe lucruri in seama lui Dumnezeu, cu atat se va manifesta mai repede rezultatul favorabil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : O problema juridica va fi solutionata in favoarea ta / Noua relatie va fi de lunga durata / Veti obtine slujba dorita / Banii vor veni / Va avea loc o vindecare.

Rugaciune : Multumesc pentru rezultatul minunat in aceasta situatie, care este perfect si corect pentru toti cei implicati. Multumesc, Arhanghele Mihail, pentru ca mi-ai dat incredere si credinta.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai incredere !

Acest mesaj slujeste ca talisman in stimularea increderii in sine. Ingerii incearca sa te asigure ca ai taria, puterea si deprinderile necesare pentru a urma planul de pace al lui Dumnezeu. Ingerii te protejeaza in timp ce stralucesti cu lumina cea mai puternica. Asculta-ti intuitia si actioneaza cu indrazneala. In relatii, increderea in sine atrage de partea ta oameni sanatosi si declanseaza respectul celorlalti. In timp ce adormi, in fiecare seara cere ingerilor tai sa te ajute in intarirea increderii de sine. Te vei trezi simtind iubire si compasiune fata de tine si fata de ceilalti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Ai incredere in planurile si in ideile tale / Acordeaza-te la propria intuitie fiindca esti pe calea cea buna / Ai incredere in persoana careia ii duci grija / Ai incredere ca esti pe drumul bun / Nevoile tale financiare vor fi implinite acum si in viitor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa imi dai curajul si taria ta. Ajuta-ma sa imi dau seama ca sunt una cu tot ce este divin : intelepciune, tarie, iubire, creativitate, abundenta si sanatate. Permite-mi sa ma simt plin de incredere si liniste in toate privintele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ingerii iubirii te ajuta

Aceasta carte confirma ca rugaciunile sau gandurile tale despre viata ta sentimentala au fost auzite si au primit raspuns. Exista un grup special de fiinte eterice, numite Ingerii iubirii romantice, care se ocupa anume de problemele privind iubirea. Acestia te calauzesc intuitiv in relatia ta sau te pregatesc pentru marea iubire. Pentru a manifesta iubirea unui suflet pereche, trebuie sa exprimi calitatile pe care le doresti de la un partener. Ingerii iubirii s-ar putea sa iti ceara sa faci unele schimbari sanatoase in stilul de viata ; sa te focalizezi asupra autoperfectionarii ; sa inveti sa ai pasiuni si hobbyuri noi interesante ; ori sa iti faci noi prieteni. Cu cat asculti mai mult de propria intuitie, cu atat vei primi mai repede raspunsuri despre relatiile tale de iubire.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : persoana despre care intrebi este sufletul tau pereche / vei trai schimbari fericite in actuala relatie / vei invata si iubirea de sine / urmand calauzirile primite, curand vei intalni pe cineva deosebit / asculta-ti intuitia privind exercitiile fizice, dieta si alte aspecte ale autoperfectionarii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si iubiti ingeri pazitori ai sufletului meu pereche, va multumim pentru ca ne-ati pregatit pentru iubire, ca ne-ati motivat sa facem schimbari sanatoase in viata si ati aranjat sa ne intalnim. Va multumim ca ne-ati dat curajul de a ne recunoaste unul pe altul si de a ne implica intr-o relatie de iubire.

