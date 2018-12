HOROSCOP. Mesajul Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, 17 decembrie. Berbecii trebuie să se sprijine pe ajutorul divin, Gemenii trebuie să aibă încredere

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 17 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Bazeaza-te pe sprijinul lui Dumnezeu si al ingerilor

Tu esti o persoana puternica si independenta dar uneori orice persoana are nevoie de sprijin iar pentru tine acum este un asemenea moment. Aceasta carte te calauzeste sa lasi aceasta situatie in seama lui Dumnezeu si al ingerilor. Daca incerci sa o rezolvi fara ajutor din afara, vei purta povara unei griji inutile care te impiedica sa gasesti solutia potrivita. Cand permiti altora sa te ajute si sa te sprijine, puterea creste.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor / lasa-i pe altii sa te ajute atunci cand se ofera / cere ajutor familiei si prietenilor / apeleaza la un consilier pentru a putea vorbi deschis despre sentimentele proprii.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, las acum pe deplin in seama voastra aceasta situatie [descrie pe scurt situatia]. Ma dau deoparte si permit minunilor divine sa straluceasca in toate persoanele si toate lucrurile implicate. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

DA FARA ASTEPTARI

Atunci cand imprastii din tine lumina si iubire spre altii, ar trebui sa o faci fara nicio alta conditie atasata de acest gest. Suntem cu totii facuti din aceeasi energie, deci binele pe care il trimiti in afara ta iti este dat, in mod esential, tie insuti. Cand ii ajuti pe altii, te ajuti de fapt pe tine – este mantra acestui mesaj. Ceea ce trebuie intarit este faptul ca recompensa ta trebuie sa fie bucuria simtita pentru actul de a darui. Energia curge constant si prin a darui neconditionat cu iubire, tu cresti si sporesti acest flux si te urci pe tine insuti pe o vibratie mai inalta a fiintei tale, ceea ce in schimb va fi un beneficiu pentru toti ceilalti. A darui este parte din sufletul tau. Cand tu nu esti in stare sa dai fara conditii, egoul tau are probleme de frica de saracie sau probleme legate de nevoia de a fi recunoscut pentru ceea ce face. Atunci cand dai din toata inima ta fara sa astepti nimic inapoi, tu cresti energiile de abundenta si recunostinta prin sfera ta de influenta. Viata nu este o competitie ; suntem aici sa ne ajutam unii pe altii. Focuseaza-te pe moduri in care poti realiza asta in viata ta, fara sa te gandesti in mod constient la asta. Cele mai bune recompense vin din acte pe care nici nu realizezi ca le faci.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ajutorul zilnic pe care mi-l dai ca sa invat la randul meu sa daruiesc fara asteptari, umplandu-mi inima de bucuria de a darui.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Crede si ai incredere

Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit / Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit / Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.

