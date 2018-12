HOROSCOP. Mesajul Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, 18 decembrie. Taurii își primesc aripile divine, Gemenii sunt ajutați de divinitate

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 18 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

HOROSCOP. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PRIMESTI UN “ASPIRATOR” – ASISTENTA FINANCIARA Arhanghelul Mihail iti cere permisiunea sa ii dai voie sa iti aspire toate grijile, anxietatile si fricile pe tema banilor. El le va inlocui cu emotiile profunde inalte asociate cu abundenta. Presiunile financiare vor incepe sa se usureze.

Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail intra in campul tau energetic pentru a-ti oferi ghidare si asistenta in legatura cu subiectele financiare. Este timpul sa abandonezi ingrijorarile tale despre bani in grija si iubirea divina. Prosperitatea sau lipsa ei este o exprimare exterioara a ideilor pe care le ai in minte. Prosperitatea incepe prin a te simti bine despre tine insuti. Atunci cand crezi ca orice este posibil, tu te deschisi spre solutii si raspunsuri in orice arie a vietii tale. Este timpul pentru o curatare temeinica a afacerilor tale. Arhanghelul Mihail va trimite oameni si ghidare pentru a te asista cu economiile, taxele, afacerea si orice are legatura cu bugetul tau curent. Ai putea fi calauzit spre o noua banca sau sa iti schimbi obiceiuri de cheltuiala. El te va ghida si sa schimbi credintele limitative spre bani. Banii sunt pur si simplu doar o energie ; exista o sursa nelimitata universala care se poate revarsa spre tine din surse stiute sau nestiute iar Arhanghelul Mihail te sustine sa intri si tu in aceasta sursa data de divinitate.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : o cascada de bani poate veni spre tine / o datorie se va incheia / poti primi o marire de salariu / o crestere de afacere este pe rol / vei putea atrage un nou job mai banos / cineva va plati o datorie spre tine / iti urmezi scopul in viata / primesti inspiratie cum sa gestionezi financiar viata ta / ai asistenta de la ingerii pamantesti in afaceri ce au baza spirituala / simte recunostinta ca sa atragi abundenta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, sunt deschis acum si pe receptie pentru noi surse de venit. Iti multumesc pentru toata sustinerea ta pe teme financiare. Eu invat prin Tine ca sunt o fiinta nelimitata, imi accept sursa nelimitata intr-un mod nelimitat. Multumesc pentru tot binele care este prezent cu gratie in viata mea. Toate nevoile mele sunt implinite abundent acum si mereu. Multumesc.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ITI PRIMESTI ARIPILE DIVINE – INGER PE PAMANT

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica astazi. Aceasta cheie sacra iti decuie aripile tale eterice, permitandu-ti ca darurile si calitatile tale trimise divin sa infloreasca.

Aceasta cheie sacrs energetica iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica pentru ca tu sa ai flexibilitate divina. A sosit timp sa iti extinzi starea de constiinta si sa iti accepti aripile eterice. Energia acestei chei este un cadou dumnezeiesc care va permite aripilor tale sa se desfaca sau sa se expandeze in caz ca sunt deja deschise. Pe masura ce aripile tale infloresc, realizezi ca poti raspandi energiile de iubire, speranta, blandete, bunatate si vindecare asa cum iti sunt trimise din taramul angelic.

Acum esti binecuvantat cu flexibilitatea divina. Pe masura ce constiinta ta se coreleaza cu energia scopului vietii tale, aceasta flexibilitate iti permite sa gestionezi mai eficient energiile mai joase si sa le echilibrezi fara ca tu sa mai absorbi acea negativitate. Pe masura ce aripile ti se intaresc, devii si mai constient de abilitatea ta in crestere de a simti energiile si de a citi aura. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la “gratia eterica”. Ia cheia cu iubire si recunostinta, tine-o simbolic langa inima ta si sa stii ca acesta este un cadou divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : munca de caritate / canalizezi energie divina pentru vindecare / voluntariat / strangere de fonduri / congruenta dintre inima si suflet / miracole / ingrijitor / pasiunea ta are un scop / intelepciune indreptata spre oameni / rugaciuni auzite / esti prieten plin de compasiune / esti un inger pe pamant / esti sau ai copil indigo, cristal sau curcubeu.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa simt ca sunt un inger al bunatatii, ca sunt lumina, bunavointa si bucurie, in timp ce sunt impamantat si traiesc aici pe Pamant. Imprastii iubire, bunatate, blandete si lumina de vindecare oriunde este nevoie. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

AJUTOR DIVIN – UN NOBIL APARE SI TE ASISTA Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra deschide poarta pentru sosirea unei persoane nobile sa te asiste in vremurile tale de nevoie.

Aceasta cheie energetica sacra iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica ce anunta sosirea unui Nobil. Un Nobil denota o persoana de mare ajutor trimisa divin, un barbat sau o femeie. Persoana va aparea in viata ta exact cand vei avea nevoie mai mare si iti va oferi asistenta. Nobilul tau poate aparea in timpul unei crize ca sa te scoata din bucluc sau doar sa dea o mana de ajutor cand esti la capatul puterilor. Ai putea sa cunosti sau nu aceasta persoana. Stai linistit si asigurat ca

Arhanghelul Mihail il va chema sa iti fie alaturi la momentul perfect divin. Prezenta Nobilului in viata ta poate fi foarte scurta sau de lunga durata, depinde de situatie. Acesta va aduce abilitati si resurse pe care tu nu le posezi. Unii Nobili trimiti iti pot asigura notorietate sau iti pot aduce multa prosperitate. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea drept “Salvatorul”. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca darul este livrat divin. Asa sa fie si asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Consultant / coach / asistent personal / avocat / tutor / mentor / aparator / bunul samaritean / eroul / cavalerul in armura / adapost pentru copii / adoptie / inger pamantesc / profesor cu har si mesaj divin / prieten special.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, permit oamenilor noi sa ma iubeasca si s ma sustina. Accept ajutorul si sfatul altora cu recunostinta si recunosc Nobilul din ei. Primesc oamenii trimisi de Tine sa ma asiste si am incredere ca Universul ma iubeste si imi trimite oameni minunati si iubitori in viata mea. Multumesc din inima !

