HOROSCOP. Mesajul Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, 21 decembrie. Berbecii vor avea bani, Gemenii vor avea mai multă putere

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 21 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

HOROSCOP. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PRIMESTI UN “ASPIRATOR” – ASISTENTA FINANCIARA

Arhanghelul Mihail iti cere permisiunea sa ii dai voie sa iti aspire toate grijile, anxietatile si fricile pe tema banilor. El le va inlocui cu emotiile profunde inalte asociate cu abundenta. Presiunile financiare vor incepe sa se usureze.

Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail intra in campul tau energetic pentru a-ti oferi ghidare si asistenta in legatura cu subiectele financiare. Este timpul sa abandonezi ingrijorarile tale despre bani in grija si iubirea divina. Prosperitatea sau lipsa ei este o exprimare exterioara a ideilor pe care le ai in minte. Prosperitatea incepe prin a te simti bine despre tine insuti. Atunci cand crezi ca orice este posibil, tu te deschisi spre solutii si raspunsuri in orice arie a vietii tale. Este timpul pentru o curatare temeinica a afacerilor tale. Arhanghelul Mihail va trimite oameni si ghidare pentru a te asista cu economiile, taxele, afacerea si orice are legatura cu bugetul tau curent. Ai putea fi calauzit spre o noua banca sau sa iti schimbi obiceiuri de cheltuiala. El te va ghida si sa schimbi credintele limitative spre bani. Banii sunt pur si simplu doar o energie ; exista o sursa nelimitata universala care se poate revarsa spre tine din surse stiute sau nestiute iar Arhanghelul Mihail te sustine sa intri si tu in aceasta sursa data de divinitate.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : o cascada de bani poate veni spre tine / o datorie se va incheia / poti primi o marire de salariu / o crestere de afacere este pe rol / vei putea atrage un nou job mai banos / cineva va plati o datorie spre tine / iti urmezi scopul in viata / primesti inspiratie cum sa gestionezi financiar viata ta / ai asistenta de la ingerii pamantesti in afaceri ce au baza spirituala / simte recunostinta ca sa atragi abundenta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, sunt deschis acum si pe receptie pentru noi surse de venit. Iti multumesc pentru toata sustinerea ta pe teme financiare. Eu invat prin Tine ca sunt o fiinta nelimitata, imi accept sursa nelimitata intr-un mod nelimitat. Multumesc pentru tot binele care este prezent cu gratie in viata mea. Toate nevoile mele sunt implinite abundent acum si mereu. Multumesc.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

MOARTEA ESTE O ILUZIE

Orice forma de viata are un inceput, un mijloc si un final, fie ca se masoara in minute, in ani sau in decade. Este natura moleculelor de aici de pe planul pamantesc sa aiba o data de final. Insa moartea unei energii (sau suflet), deci esenta din ce sunt facuti oamenii, este o iluzie. Insa, pentru ca nu poate fi vazuta sau masurata aceasta energie si pentru ca nu sunt instrumente sa o detecteze cu precizie, multi oameni pun sub semnul intrebarii abilitatea ca constiinta, sufletul sa supravietuiasca mortii fizice. Doar pentru ca exista o limitare a creierului de a putea explica dansul dintre dimensiunea fizica si cea spirituala, nu inseamna ca negam existenta planului spiritual unde totul este nemuritor. Spiritul foloseste iluzia a ceea ce noi oamenii numim “moarte” ca un instrument si acesta se manifesta ca doliu, jelire. Daca ai primit acest mesaj este pentru ca ghizii tai spirituali si Arhanghelul Mihail simt ca ai nevoie de asistenta pentru a gestiona ideea unei pierderi. Fie ca este o pierdere umana a ta fie ca ai auzit de anumite plecari in planul spiritual ce te-au intristat, revoltat sau intrigat, mesajul este acelasi. Oamenii si animalele mor, relatiile si carierele se incheie dar sufletul este cel ce transforma o pierdere intr-o experienta de invatare nu numai pentru propriul sau beneficiu dar si pentru beneficiul altora. Doliul este real. Jelirea absentei cuiva care nu mai este in planul fizic este un raspuns natural. A invata din propria-ti durere si a-i ajuta si pe altii cu propriul lor doliu este unul din cele mai importante evenimente pe care un suflet le experimenteaza pe pamant, pentru ca aceasta experienta nu este posibila in planul spiritului unde totul este nemuritor. Spiritul stie ca legaturile de iubire nu mor niciodata si ca sufletele care nu se mai manifesta pe planul fizic in corp sunt mai mult cu cei dragi si mai aproape decat au putut fi vreodata pe durata vietii lor. Mintea constienta are o dificultate sa inteleaga acest concept din pricina faptului ca nu se poate baza pe simturi ca sa confirme ca este real (vaz, auz, miros, pipait, gust). Insa sa stii ca si ideea de reuniune a spiritelor in lumea cealalta este tot o iluzie pentru ca, in realitate, niciodata nimeni nu este separat de cei asa-zis plecati dincolo. Ei nu sunt plecati. Sunt aici cu tine permanent, atat ca nu ii percepi cu simturile constiente. Retine acest lucru foarte important pe masura ce lucrezi cu propria ta pierdere sau cu perceptia pierderii cuiva drag de catre altcineva.

“Pe cer cand soarele-i apus, de ce sa plangi privind in sus ? Mai bine ochii-n jos sa-i pleci, sa vezi pamantul pe unde mergi. Ei nu sunt morti, traiesc in veci.”

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest urias sprijin de care orice suflet aici pe pamant are nevoie, acela de a constientiza ca nu exista niciodata separare intre cei ce se iubesc, indiferent unde se afla sau la ce distanta. Iti multumesc ca ma inveti sa simt cu inima faptul ca oamenii ce se iubesc sunt impreuna mereu.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PROTECTIA SINELUI – PANTOFI PUTERNICI!

Arhanghelul Mihail are un cadou pentru tine, o noua pereche de pantofi ! Vizualizeaza-te cum ii porti atunci cand simti ca ai nevoie de mai multa putere, curaj si protectie.

Acest scut iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Sunt vremuri in viata ta in care te intrebi cum vi reusi sa faci fata, cum vei merge mai departe, cum te vei descurca cu o anumita situatie sau persoana. Asemenea vremuri provocatoare iti solicita sa “sapi adanc” si sa gasesti in tine acea putere interioara pe care nici in vis nu credeai ca o ai. Arhanghelul Mihail iti daruieste aceasta tehnica magica de protectie. Primesti acum o noua si foarte speciala pereche de pantofi energetici. Te poti intreba daca sunt pantofi de firma. Desigur, ei sunt creati anume de Dumnezeu pentru tine. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de mai mult curaj, protectie, forta, vizualizeaza-te cum incalti pantofii tai puternici. Respira adanc si fii constient ca esti cu pantofii speciali incaltat si ca Arhanghelul Mihail este alaturi de tine si astfel fel fi suficient de tare pentru a face fata oricarei situatii dificile.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : primesti ajutor intr-una din situatiile de interviu job, o examinare, cand ai de-a face cu un agresor, daca ceri o marire de salariu, daca sustii un copil sau pe cineva ce nu are suficienta forta, daca esti salvator intr-un job cu provocari precum salvamontist, salvamar, medic, asistent medical, ofiter de politie, fortele armate, pompier, paramedic.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii ca sa fiu puternic si protejat. Acum pot sa fac fata situatiilor dificile, accesandu-mi puterea interioara. Primesc intarire si protectie de la Univers prin Tine si asta imi permite sa avansez prin viata cu usurinta.

