HOROSCOP. Mesajul Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, 22 ianuarie. Berbecii trebuie să aibă curaj, Taurii să aleagă iubirea

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 22 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI CURAJ SA FII TU INSUTI

Ai ales sa vii aici, in aceasta dimensiune pamanteasca, pentru un motiv clar si un scop precis. Ai ales constient circumstantele cele mai potrivite pentru a invata anumite lectii. Daca te indepartezi de la acest drum initial si original din cauza presiunilor colegilor si prietenilor, din cauza dorintei de a te potrivi in diverse grupuri, din cauza dorintei de a fi pe placul altora, de a fi acceptat, din frica sau judecata sau discriminare, atunci deteriorezi experienta pe care Sinele tau inalt a ales-o si pentru care investeste energie si focus. Daca primesti acest mesaj, examineaza cum anumite emotii, obiceiuri sau dorinte ce te reflecta pe tine cel adevarat au fost ascunse pentru ca te temi sa le prezinti intr-o lume care nu te-ar sau nu le-ar accepta. Esti rugat sa fii constient ca a-ti estompa culorile tale reale este ca si cum ai da GPSului coordonate gresite dar te-ai astepta sa te duca la destinatia corecta. Te vei rataci fara speranta. Lasa-ti adevarata lumina sa straluceasca pentru ca tot ce este minunat si trebuie sa ajunga la tine sa te poata gasi.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu autentic in aceasta lume, sa fac ce simt, sa spun ce gandesc cu iubire, tact si compasiune si sa am curajul de a ma asuma indiferent de consecinte.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ALEGE IUBIREA IN LOCUL FRICII

Iubirea este energia naturala din care este facut sufletul tau. Frica este o energie invatata in dimensiunea pamanteasca, dar cu bunavointa si munca poate fi dezvatata. Intr-o lume perfecta, oamenii ar invata si practica iubirea iar frica ar fi o anormalitate. Dar nu traim intr-o lume perfecta. Are totusi gradul ei de perfectiune pentru ca permite sufletului tau sa faca cunostinta cu energia fricii in toate deghizarile sale si sa o disipeze cu energia ta interioara de iubire. Pe masura ce devii constient de tine ca fiind o fiinta de lumina ce are o experienta fizica, iti va fi mult mai usor sa te folosesti de energia ta naturala de iubire in toate interactiunile tale zilnice. Cand faci alegerea fricii, tu nu actionezi din adevarul sufletului tau. De aceea simti dificultate in loc de usurinta, nerabdare in loc de acceptare, agitatie in loc de pace. Esti impotriva curentului. Fiecare decizie umana are la baza una din cele doua optiuni : iubirea sau frica. Iubirea inseamna bunatate, compasiune, iertare si empatie ; frica este judecata, vina, indivie, furie, agresivitate. Fa tot ce poti sa urmezi energia ta de baza, iubirea. Frica e doar o iluzie trecatoare pamanteasca. Dupa ce intelegi si simti diferenta dintre cele doua, alegerea iti va deveni mai usoara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in iubire, sa creez in iubire, sa vorbesc in iubire, sa daruiesc si sa primesc iubire., sa simt iubire si sa fiu iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RAMAI CU MINTEA DESCHISA

Sufletul tau este intr-o permanenta stare de evolutie. El evolueaza in lumea spiritelor acolo unde este ACASA si continue sa evolueze si pe planul fizic, pe Pamant. In destinatii precum viata pe pamant, sufletul creste exponential. Lectiile invatate cat timp experimentezi iluzia separarii sunt profunde iar caile care ti se desfac in fata ochilor sunt surprinzatoare. Din acest motiv este foarte important sa ramai deschis la schimbare. Oameni noi, moduri noi de a gandi, moduri noi de a trai, credinta noi si evenimente noi sunt mereu parte din calatoria unui suflet pe Pamant. Daca alegi sa ramai rigid in gandire, acest fapt te impiedica sa fii introdus noilor idei care iti vor imbogati aventura aici. Viata este despre tranzitie si cand ramai receptiv, o poti experimenta in timp ce iti manifesti si esenta divina. Daca ai primit acest mesaj, ti se transmite ca este pentru binele tau sa nu refuzi oportunitati noi in calatoria vietii. Fii deschis sa descoperi cate ceva din fiecare carare care te intriga si iti starneste interesul, de la un drum de munte pana la o experienta la malul marii. A experimenta inseamna a trai.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc cu adevarat, deschis, curios, explorator, bucuros si recunoscator pentru miracolul care este viata mea.

