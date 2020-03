HOROSCOP. Mesajul Arhanghelului Mihail pentru zodii 14 martie. Gemenii trebuie să se relaxeze, Fecioarele încearcă ceva nou

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

O SURPRIZA FERICITA

“Ceva foarte bun este pe cale sa se intample!”

Esti pe cale sa te delectezi cu un cadou divin pentru ca in curand vei avea parte de o surpriza placuta. Nici nu incerca sa ghicesti despre ce e vorba…altfel nu va mai fi o surpriza! In schimb, doar simte entuziasm si bucurie la gandul ca vei trai o surpriza placuta. Asemenea surprize vin in multe forme si tu doar trebuie sa le observi. Surpriza poate di un cadou pe care il primesti sau un favor pe care ti-l face cineva. Poate veni ca o bunatate neasteptata de la cineva, o proaspata oportunitate, ceva valoros ce gasesti sau o veste buna. Acest mesaj mai indica totodata si ca un vis este pe cale sa devina realitate, desi se pot intampla in moduri diferite decat te-ai astepta si totusi vei fi foarte incantat.

Toate aceste surprize sunt cadouri de iubire. Cu cat le observi mai mult si spui “multumesc”, cu atat vei continua sa primesti mai multe cadouri. Ai incredere pentru ca lumea te iubeste cu adevarat. Universul adora sa te vada fericit.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate cadourile minunate aduse in calea mea. Ajuta-ma sa recunosc tot ceea ce este dar divin de la tine si celelalte fiinte angelice iubitoare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IUBIRE DE BUNICI

“Tu ai o conexiune speciala cu un bunic care nu va putea sa dispara vreodata!”

Arhanghelul Mihail si ingerii sai doresc ca tu sa stii ca bunicii tai te iubesc foarte mult. Tu ai o relatie cu totul speciala cu un bunic sau o bunica sau cu ambii iar iubirea lor te ajuta chiar acum. Orice ar fi, tu si acest bunic sau bunica sunteti si veti fi intotdeauna conectati prin aceasta iubire speciala. Vei primi mereu sustinerea si sprijinul lor chiar daca sunteti departe unul de altul, cum ar fi in planuri diferite de existenta. O legatura speciala calatoreste intre oricare dimensiuni de timp si spatiu, chiar intre Rai si Pamant!

Iubirea ta face ca acest bunic sa fie foarte fericit acum. El sau ea iti transmit si ca este foarte mandru de tine si te incurajeaza sa continui in viata sa iti descoperi talentele ascunse si menirea care iti aduce bucurie. Daca ai nevoie de ajutor de la acest bunic, tot ce ai de facut este sa il ceri! Poti face asta purtand o discutie in tacere in mintea ta sau scriind o scrisoare sau cerand cu voce tare pur si simplu. Acest bunic va face orice ca sa te ajute si probabil o va face intr-un mod cu mult mai bun decat ti-ai imaginat sau sperat.

Cel mai bun mod sa iti ajuti si iubesti bunicul/bunica este sa mentii o stare de fericire si sa fii o persoana sanatoasa, ca sa traiesti mai departe viata data tie prin ei, si in onoarea lor! Ai grija de tine, fa tot ce e bun si vei continua sa iti faci bunicii mandri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci mesaje de iubire de la bunicii mei si pentru ca ma ajuti sa inteleg ca legatura noastra este unica, permanenta si vie pentru mine!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RELAXEAZA-TE, TOTUL VA FI BINE

“Nu te ingrijora….va fi totul bine!”

Indiferent cum arata o situatie ce te preocupa chiar acum, acest mesaj poarta cu el rugamintea catre tine sa te relaxezi dand drumul ingrijorarilor. Totul va evolua bine pentru tine, iti transmite Arhanghelul Mihail. Ai vazut cum in filme, pe masura ce se deruleaza, toti eroii par a fi in pericol sau in bucluc de vreun el? Privind filmul te intrebi “Cum sa fie posibil sa iasa din aceste situatii?”. Totusi la sfarsitul filmului totul iese cum nu se poate mai bine si lumea este fericita.

La fel, si filmul acestor situatii ce iti stau acum in minte va avea un final fericit. Tu vei influenta finalul cu bine prin gandurile tale pozitive si emotiile pozitive pe care sa le simti la gandul reusitei. Nu te mai stresa si ingrijora pentru ca aceasta energie se opune implinirii. In schimb, bucura-te cum privesti povestea vietii tale in desfasurare in moduri uluitoare. Viata se rezolva de la sine in moduri pe care nu avem cum sa ni le imaginam noi.

Situatia curenta ce te preocupa se va incheia si vei fi foarte bine. Vei invata din ea lectii pretioase de viata ce te vor ajuta in viitor. Foloseste acest timp pentru a te transforma intr-o persoana mai puternica. Respira adanc, fa tot ce poti sa te mentii intr-o stare de liniste increzatoare si optimista si tine minte sa te relaxezi cat de des poti pentru ca totul va fi, intr-adevar, bine pentru tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca veghezi asupra mea si situatiilor mele de viata ca acestea sa aduca rezultatele cele mai bune pentru mine, asa cum le orchestreaza divinitatea si eu le sustin cu gandurile si emotiile mele de credinta si incredere.

