HOROSCOP. Mesajul de la îngerii păzitori pentru săptămâna în curs. Capricornii sunt protejați, Taurii trebuie să fie blânzi cu ei înșiși

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.



HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti pazit si protejat.

Ingerii te protejeaza in aceasta situatie precum si in alte domenii ale vietii. Tu si ingerii tai formati o echipa. Urmeaza calauzirea pe care ei ti-o dau pe calea propriei intuitii. Se pare ca ai tras aceasta carte pentru ca treci printr-o schimbare majora si te simti vulnerabil, insa ea este un simbol care iti aminteste ca ingerii vegheaza tot timpul asupra ta. Aceasta carte iti cere sa renunti la masurile de aparare in relatie cu oamenii. Deschide-ti inima pentru a darui si primi iubirea, pentru a te putea bucura de relatia pe care o doresti atat de profund. Fii tu insuti in relatie cu altii si spune ingerilor ce simti. Acest lucru va permite altora sa te cunoasca, sa te sprijine si sa te iubeasca.

Semnificatii specifice posibile : nevoile tale financiare vor fi implinite ; vei avea un rezultat fericit intr-o problema juridica ; somn usor – ingerii vegheaza asupra casei tale ; copiii sunt protejati si in siguranta.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fii bland cu tine

Ingerii te calauzesc sa iti cinstesti sensibilitatea, atat emotional cat si fizic. Te straduiesti prea mult, in timp ce te dojenesti pentru imperfectiunile propriei imaginatii. Aceasta carte iti reaminteste ca ai facut tot ce este mai bun in circumstantele date. Asadar, fa o pauza, inceteaza ritmul si fii bun cu tine insuti.

Semnificatii specifice posibile : Iesi dintr-o situatie sau relatie nepotrivita. Hraneste-te mai sanatos. Dormi mai mult. Treci la exercitii fizice mai blande. Vorbeste cu iubire despre tine si despre altii. Ai nevoie de liniste.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Aceasta carte iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

Semnificatii specifice posibile : cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit ; Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele ; o rezolvare miraculoasa este deja in curs ; bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

