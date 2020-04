Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 30 aprilie. Berbecii au încredere în mesajele pe care le primesc, Leii află răspunsuri

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Puterea clarviziunii

Ai incredere in mesajele pe care le primesti, in semnele pe care le vezi. Puterea clarviziunii sta in fiecare, doar ca nu toata lumea este pregatita sa o accepte. Daca pare ca darul tau este blocat, poate ca o experienta dureroasa din trecut te-a facut sa nu mai ai incredere in el. Fecioara Maria si ingerii sunt alaturi de tine ca sa vindeci aceasta durere, sa te elibereze si sa poti vedea si mai clar de-aici inainte. Cere-le sprijinul si ghidarea!

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Detoxifiere

Fecioara Maria si ingerii vor ca tu sa stii ca ai o sensibilitate profunda. Poate ca te simti cu totul altfel decat pana acum, poate ca te crezi bolnav si esti tentat sa te tratezi singur cu diverse medicamente. NU mai proceda asa. Poti apela la metode de detoxifiere mult mai sanatoase. Renunta la substantele de care esti sub o forma sau alta dependent, renunta la alimentele procesate. Renunta la emotiile care iti fac rau, la oamenii care iti slabesc energia.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Ai incredere in ceea ce simti

Inima ta este inteleapta si iti cere sa faci anumite schimbari. Ai incredere in aceasta intelepciune si nu te face ca nu auzi. De cate ori ignori ceea ce simti, de atatea ori sufletul tau sufera. Repara relatia cu sufletul tau si cu tine insuti. Onoreaza-ti emotiile. Daca, de exemplu, esti nefericit intr-o situatie, o actiune este necesara. Cere Feciorei Maria si ingerilor sa iti dea curajul si sa te ajute sa faci acele schimbari sanatoase, acasa sau la birou, care sa fie in armonie cu sufletul tau. Fii mai deschis catre dragoste. Poate ca ai suferit din cauza relatiilor anterioare. Dar a venit vremea sa te vindeci. Fecioara si ingerii te protejeaza si isi doresc ca tu sa faci din nou loc iubirii in inima ta.

