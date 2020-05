Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 1 mai. Gemenii au parte de miracole, Leii trebuie să meargă înainte

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Dumezeu este iubire

Dumnezeu este peste tot si Dumnezeu este iubire. Ai incredere in grija pe care ti-o poarta Dumnezeu, in vindecarea divina. Totul se vindeca prin iubire. Cu ajutorul iubirii poti gasi raspunsuri, solutii. Poate ca te zbati singur intr-o situatie si refuzi sa apelezi la ajutorul cuiva. Poate uiti ca Dumnezeu te iubeste si iti poate trimite exact oamenii de care ai nevoie pentru a iesi dintr-o dificultate. Sau poate ca descoperi ca menirea ta este sa le vorbesti celorlalti despre Iubirea Lui Dumnezeu pentru toti copiii sai. Sa fii un model, o calauza care sa-i incurajeze pe ceilalti sa nu se mai zbata singuri in diverse probleme, ci sa ceara ajutorul divin.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Profunzime

Trebuie sa privesti dincolo de suprafata unei situatii. Sunt informatii mult mai importante dupa ce analizezi in profunzime. Fecioara Maria si ingerii pazitori iti vor ghida pasii ca sa iti deschizi mintea si sa patrunzi dincolo de aparente. Asculta-ti adevarul interior sau cere sfatul unui specialist priceput in domeniul in care te intereseaza. Poate ai nevoie de mai mult timp sau de mai multa energie pentru a cerceta un anumit aspect de care esti ingrijorat. Ai grija sa iti mentii toate optiunile deschise si sa profiti de fiecare oportunitate care iti apare in cale.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Miracole

Ai incredere in miracole si roaga-te pentru miracole. Dumnezeu, Fecioara Maria si ingerii pazitori fac miracole in fiecare zi. Trebuie doar sa fii deschis pentru a le vedea. Nu inceta niciodata sa crezi, indiferent cat iti este de greu in anumite situatii. Nu trebuie sa fii perfect pentru a beneficia de ajutorul Divinitatii. Dar treubuie sa crezi din tot sufletul in puterea lor. Fii deschis sa primesti ajutorul miraculous. Crede cu tarie ca meriti ajutorul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.