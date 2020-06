Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 iunie 2020. Gemenii sunt confuzi, Taurii învață lucruri noi

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent.

De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate.

Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 iunie 2020, pentru Berbec

Vizualizeaza succesul

Lucreaza la sporirea increderii de sine. Vizualizeaza elemente pozitive in viata ta. Atunci cand te astepti ca lucruri bune sa se intample, ii vei inspira si pe ceilalti. In acest fel, succesul este aproape. Cere Fecioarei Maria si ingerilor sa te ajute sa-ti pastrezi gandurile curate, sa te elibereze de negativitate, sa te ghideze in vizualizarea succesului. Aprinde o lumanare si concentreaza-te pe flacara ei. In timp ce o privesti, imagineaza-te zambind, fericit, implinit. Da-ti voie sa simti ca tu si cei dragi tie sunteti in siguranta, protejati de Dumnezeu.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 iunie 2020, pentru Taur

Seminarii si workshop-uri

Te gandesti sa urmezi niste cursuri, sa participi la seminarii si workshop-uri pe diverse teme. Sau poate ca tu insuti ti-ai dori sa fii cel care ii indruma pe ceilalti. Acest mesaj vine ca sa-ti intareasca increderea de sine si sa iti arate ca este momentul potrivit pentru a-ti urma visurile. Cere Fecioarei Maria si ingerilor sa te ghideze pe drumul dezvoltarii si educatiei spirituale, indiferent de partea de care vrei sa fii: ca invatator sau ca invatacel. Imagineaza-ti cum esti prezent la curs, cum captezi toate informatiile necesare sau cum cei care te asculta sunt fascinati de ceea ce le transmiti tu.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 iunie 2020, pentru Gemeni

Susa de lumina

Esti o sursa de lumina, iar acest lucru nu trebuie sa te sperie. Cere Fecioarei Maria si ingerilor sa-ti dea puterea de a te simti confortabil cu abilitatile tale. Energie divina curge prin tine si ai darul de a le lumina calea celorlalti. Nu este ego, daca esti constient de faptul ca esti canal prin care altii pot simti iubirea, armonia in tot ceea ce fac. Cu cat esti mai constient de abilitatile tale, cu atat puterile tale vor creste. Nu trebuie sa fii confuz sau te te simti un “ciudat”.

