Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 1 iunie. Fecioarele își clarifică tot ceea ce simt, Scorpionii sunt puternici

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

„Experimenteaza tot ceea ce iti ofera viata”

Concentreaza-te pe creierul si pe inima ta ca si cum acesta iti este drumul. Ia-ti timp sa te relaxezi, sa te distrezi si doar sa fii tu. Iubeste-ti mancarea, miroase florile, vezi frumusete peste tot, atinge-i pe cei dragi si asculta cu o alta perspectiva. Aduna-ti familia. Vei radia o mare de vindecare in jurul tau si vei atrage doar lucruri bune in viata ta.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

„Coopereaza pentru cea mai buna comunitate”

Acest mesaj iti spune sa fii devotat in a-ti face casa primitoare si armonioasa, in timp ce iti aduci familia impreuna. Poti face pasi mici cum ar fi sa zambesti vecinilor. Ingerii vor incepe sa cante, sa puna asupra ta planurile lor. Vei atrage energii inalte si oameni in jurul tau.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

„Fii pregatit sa te transformi cu intelepciune”

Fecioara Maria si ingerii iti spun ca este timpul pentru o profunda transformare. Esti pregatit sa iesi din cocon. Foloseste-te de aceasta perioada pentru o analiza asupra vietii care sa te ajute sa decizi ce vrei sa schimbi. Nu uita ca procesul este inevitabil. Vezi lumea prin ochii exceptiei si fa totul cu bucurie si lumina. Stai in armonie si pace. Vei fi protejat si sustinut in timp ce descoperi noul.

