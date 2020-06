Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 10 iunie. Racii sunt loiali, Balanțele trebuie să iasă în evidență

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Lasa partea magica si plina de imaginatie din tine sa se exprime

Oricare ar fi vehiculul artistic prin care te exprimi creativ cel mai bine – desenat, pictat, poezie, proza, muzica, actorie – fa sa devina o prioritate acum in viata ta dedicandu-i timp, energie si chiar bani daca vrei sa iti dezvolti aceasta inclinare artistica. Lasa-ti inima sa stabileasca care este expresia acestei exprimari creative dandu-ti seama care trezeste pasiunea in tine. Permite-i sa se exprime, sa evolueze cat e nevoie fara sa lasi mintea sa spuna daca rezultatul e perfect sau nu. Procesul in sine contine magia de care are nevoie sufletul tau. Lasa sa fie aceasta satisfactia si deliciul si vei fi incantat de ce va iesi si de cum te vei simti. Indiferent daca o faci pentru placere sau daca poti face si bani de aici, nu face niciodata aceasta activitate artistica doar cu scop de bani. Cand faci din bani scop principal, risti sa sufoci inspiratia care apare din esenta a ceea ce esti tu. Observa copiii, cat de inocenti si plini de imaginatie isi fac creatia, cat se bucura de ceea ce fac, fara sa stie daca rezultatul este frumos, bun, perfect sau nu pentru ca ei nu au aceste notiuni. Lasa copilul magic din tine sa explore si sa se exprime. Si tu bucura-te!

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Este timpul sa iti recapeti puterea personala si sa iti depasesti dependenta in exces pe altii

Este asa de usor sa pasesti in confortabila dependenta de orice sau oricine, de la dependente simple care pot fi sanatoase cum ar fi exercitiile fizice zilnice pana la dependentele grele si distructive cum ar fi alcoolul, drogul, jocul de noroc. Sau poti constata ca te gasesti mult prea prins si agatat de o alta persoana incat te pierzi pe tine intorcandu-te intotdeasuna spre aceasta pentru decizii sau ca sa te valideze. Este valabil si fata de organizatii si institutii deasemenea. Aceste dependente cu care esti cel mai obisnuit sunt nascute deseori din obisnuinta decat din alegere constienta. Ca sa iei decizii in care sa fii autonom, trebuie sa nu fii prins in capcana intre a fi dependent si a fi independent (in sensul negarii dependentei). In schimb, fa alegeri dintr-un spatiu in care iti mentii autoritatea si puterea si accepti 100% responsabilitatea pentru alegerile tale si consecintele lor. Acum e timpul sa revizuiesti oamenii si situatiile de care esti excesiv dependent : fa pasi in spate la distanta de ei, identifica zonele unde e nevoie de ajustari si actioneaza in consecinta. Practica setarea de limite, cere ceea ce vrei, ia decizii in conformitate cu propria ta autoritate personala.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Ai incredere in flacara creativa pe care o simti si exprim-o scriind randuri care inspira si lumineaza

Pulsul creativitatii este puternic acum, trezind o dorinta de exprimare prin scris creativ. Indiferent daca ce scrii este real sau nu, daca se bazeaza pe experienta ta sau pe imaginatia mintii, scrie zinc si pune in cuvinte inspiratia ta. Nu cantari fiecare paragraf sau propozitie, doar scrie orice se doreste a fi scris prin tine. Ca sa ii inspiri si luminezi pe altii, nu ai nevoie de un talent uluitor. Incepe prin a descrie o experienta personala, una din care ai invatat ceva care poate fi de folos si altora. Totusi, nu te focusa pe cum vor raspunde oamenii povestilor tale; in schimb, doar bucura-te de actul scrierii fara sa iti judeci rezultatul. Scrie ca sa exprimi nu ca sa impresionezi. Prin ce pui pe scris, poti contribui la vindecarea emotionala a celor ce rezoneaza cu tine. Poti scrie si despre dureri din copilarie sau orice simti ca are relevanta pentru semenii tai.

