HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 10 martie. Taurii primesc protecție divină, Capricornii au încredere în ei

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Maestri ascendenti

Maestri ascendenti sunt profesori iluminati, vindecatori divini, care au trait candva pe pamant. Dorinta lor este ca pe pamant sa fie liniste si pace. Ei stiu care iti sunt talentele si darurile tale spirituale si te ajuta sa le scoti la lumina. Lasa-i sa te ghideze, cere-le sa te ajute sa iti cunosti adancul sufleutului, sa aduci la suprafata magia din tine. Deschide-ti inima in fata lor!

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Protectie si ghidare divine

Primesti o validare a ceea ce deja stii sau macar intuiesti: Fecioara Maria si ingerii sunt alaturi de tine acum. Ei te protejeaza pe tine si pe cei dragi tie si iti dau curajul sa iti infrunti slabiciunile care te tin pe loc. Daca iei in calcul sa faci cateva schimbari in viata ta, sa pleci de la actualul loc de munca sau dintr-o relatie, cere ghidare si protectie divine, ca sa mergi inainte fara frica. Poti cere asistenta divina pentru a-ti descoperi scopul in viata si vei primi mesaje despre pasii pe care ar trebui sa-i faci pe calea dezvoltarii tale spirituale sau profesionale.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Sanatate divina

Rugaciunile tale pentru vindecare au fost ascultate. Vei primi ghidarea necesara, vei avea idei miraculoase care iti vor purta pasii pe calea vindecarii. Poate simti nevoia brusca sa renunti la tigari sau la alcool, sau sa incepi sa mergi la sala, sau sa elimini toate poftele nesanatoase. Daca esti chemat sa ai grija de sanatatea cuiva din familie sau de prieteni, cere, de asemenea, ghidare. Vei primi energia si lumina de care ai nevoie ca sa aduci bucurie vindecatoare in sufletele celor dragi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.