Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 11 iunie. Berbecii au parte de emoții, Săgetătorii au multe de învățat

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Emotii

Fii atent la emotiile tale, cele adevarate, venite din interiorul tau. Roaga-ti ingerii si pe Fecioara Maria sa-ti lumineze calea spre sufletul tau pentru a stii care sunt nevoile tale. Urmareste-ti comportamentele care te saboteaza. Emotiile tale sunt vocea cu care Dumnezeu iti vorbeste. Asculta-le chiar daca cei din jurul tau au alta parare. De asemenea, paseaza grijile tale lui Dumnezeu si elibereaza-te de ele.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Iertare

Ai o lectie importanta de invatat. Lectia renuntarii la resentimente, judecata si furie. Stii deja ce sau pe tine trebuie sa ierti. E primul om sau prima situatie care iti vine in minte cand citesti acest mesaj. Nu trebuie neaparat sa ierti actiunile facute, insa trebuie sa te eliberezi de aceasta legatura toxica dintre tine si persoana/situatia respectiva. Neiertarea te raneste pe tine, nu persoana pe care esti furios. Pregateste-te pentru un nou capitol minunat al vietii tale, unul in care iertarea este pe primul plan. Vei stimti vindecarea miraculoasa, vei simti cum te invadeaza iubirea pura. Acest lucru iti va da energie, pofta de viata, incredere de sine, eliberare. Roaga-ti ingerii si pe Fecioara Maria sa te sprijine in iertarea celor din jur, dar si in iertarea ta de catre ceilalti si chiar de catre tine insuti. Numai asa poti continua drumul spre viata pe care ti-o doresti.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Credinta

Gandeste-te la toate miracolele la care ai fost martor in viata ta. Ai incredere ca Dumnezeu va continua sa faca minuni pentru tine. Fecioara Maria si ingerii iti sunt alaturi pentru a te ajuta si calauzi pe drumul tau. Credinta ta este factorul cheie si este important sa nu incetezi sa crezi. Urmeaza-ti inima si vor veni si rezultatele. Pastreaza-ti optimismul si vei atrage oportunitatile. Roaga-ti ingerii si pe Fecioara Maria sa inlaturile fricile si sa te ghideze pe drumul credintei.

