Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 12 aprilie. Taurii trebuie să aibă încredere în ei, Vărsătorii au nevoie de ajutor divin

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Curata-ti mintea si corpul!

Cum ai fost in ultima vreme? Cumva ti-ai tot facut griji, te-ai plans de situatia in care esti? Te consideri o victima a circumstantelor, a oamenilor? Daca da, atunci probabil ca stii ca aceasta stare de negativitate atrage si mai multe situatii de care sa te plangi. Cere ghidare de la Fecioara Maria si ingerii tai pentru a iesi din aceasta situatie. Fa-ti curatarile de care ai nevoie, in plan fizic si in plan spiritual. Redu consumul de cafea, tigari, alcool, renunta la griji si la cuvintele negativiste. Curata-ti corpul si mintea!

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Ai incredere in tine

Acest mesaj ajunge la tine pentru a-ti deschide sufletul. Ai incredere in ideile care iti vin in ultima vreme, caci ele sunt ghidare divina. Ai incredere in ceea ce stii, ai incredere in actiunile tale. Cand iti onorezi ideile, Universul iti va trimite rasplata. Elibereaza-ti chakra coroanei, cea care iti confera abilitatea de a te conecta la intelepciunea colectiva. O poti bloca daca refuzi sa ai incredere in gandurile si in cunostintele tale.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Cristale

Puterea cristalelor este de netagaduit. Ele te ajuta sa iti cresti energia, sa iti cureti gandurile si sa capeti mai multa claritate. Cuartul, de exemplu, iti creste claritatea parapsihologica, obsidianul negru iti confera protective energetica, in timp ce cuartul roz iti deschide inima spre dragoste, iar ametistul iti creste vibratia spirituala. Foloseste-te de puterea cristalelor. Pe de alta parte, cristalul poate reprezenta omul. Copilul este cel mai pur cristal, iar parintele are sarcina divina de a-l pune in valoare.

