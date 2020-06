Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 12 iunie. Taurii aleg iubirea, Capricornii trebuie să își deschidă inima

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

DUMNEZEU ITI VA CONDUCE DRUMUL

Cand te deschizi spre Dumnezeu si ai incredere in El si il iubesti cu toata inima ta, ii poti auzi si intelege mai bine ghidarea. Este la fel cu a citi si studia cuvantul Lui ca sa simti imediat ghidarea de la El, opusa ghidarii false ce vine din nesiguranta ta sau de la dusmani. Cand ai incredere in Dumnezeu, viata ta curge mai usor si calea este mai lina. Plin de lumina de la sursa divina, te poti baza pe El si ii poti urma calauzirea. Daca ai un gand puternic repetitiv sau simti sa faci o schimbare, roaga-te la Dumnezeu sa iti arate mai multe detalii si El o va face. Inchide ochii si mediteaza sa fii mai receptiv la ghidarea divina pe care o vei discerne prin ganduri puternice repetitive.

Poti si sa ceri un semn de la Dumnezeu cat timp esti perfect sincer cu tine si nu incerci sa gasesti un semn ca sa justifici o vointa a egoului in loc sa auzi vrerea divina. Tot ce ai nevoie iti este oferit si toate necesitatile sunt satisfacute in timpul perfect divin atunci cand urmezi calauzirea Lui.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ALEGE IUBIREA

Tu ai optiuni cu privire la felul in care gestionezi stresul si ingrijorarea. Tu ai puterea sa te scalzi in energia pura a iubirii lui Dumnezeu, alegand sa petreci mai mult timp spunand rugaciuni, citind cuvantul Domnului si in compania altora care il iubesc pe Dumnezeu. Alege sa ai relatii si situatii in care sa te simti cel mai mult ca acasa, adica in pace cu tine si cu altii.

Aminteste-ti ce influenta aveau alti copii asupra ta in copilarie. Cercul tau de prieteni te-a incurajat in feluri pozitive sau au pus presiune negativa pe tine si te-au influentat spre directii distructive ? Chiar si ca adult, tot trebuie sa stai departe de presiunea si influenta nefasta a anturajului.

Te poti simti scaldat in reflectia luminii divina si a iubirii din inima ta. Tu alegi. Asa cum tu alegi ce mancaruri sa mananci, cum alegi hrana care sa iti ingrijeasca cu iubire trupul, tot asa esti ghidart sa iti alegi mediile in care functionezi si oamenii cu care te inconjori. Dumnezeu te ajuta sa faci schimbari in aceste situatii daca te rogi pentru ajutorul Lui si ii urmezi calauzirea.

Foloseste-ti discernamantul cu privire la locurile si oamenii cu care petreci timpul ; se numeste grija de sine. Observa cum reactionezi in functie de situatii. Daca o relatie, un loc, un tipar repetitiv te seaca de bucurie si de energie, este timpul sa te rogi sa apara o schimbare in acest sens.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

FII PREZENTA PUTERNICA A PACII

Cand erai copil, nu aveai prea multe motive de ingrijorare. Mintea iti era focusata pe distractie sau pe a invata mai multe despre lucrurile care iti trezeau curiozitatea. Ca adult, poti oricand sa reexperimentezi pacea copilariei, sprijinindu-te pe parintele tau spiritual : Dumnezeu. Dumnezeu este pacea si doreste ca si tu, creatia Lui, sa fii in pace. Ai fost facut dupa chipul si asemanarea Sa deci esti plin de iubire si de lumina. Cand nu esti la pace, nu esti tu insuti. Atunci cand ai multa munca de facut, o minte calma este esentiala ca sa iti faci treaba cat de eficient poti. Cand esti in prezenta unei persoane pline de pace, poti simti cum serenitatea sa te inconjoara. Roaga-te pentru pace, este un gest pozitiv si proactiv. Roaga-te pentru tine, pentru altii si pentru lume iar rugaciunile tale te vor binecuvanta cu o stare de calm si echilibru. Mediteaza cu gandul la pacea lui Dumnezeu si va avea un efect profund si inaltator asupra ta.

