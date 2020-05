Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 12 mai. Capricornii sunt recunoscători, Taurii se vindecă emoțional

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Infrunta-ti problemele cu capul sus, incredere si curaj si vei iesi victorios

Oricare ar fi dificultatile pe care le experimentezi acum, fie ca e vorba de o relatie, de drumul carierei sau orice alta preocupare, sapa pana gasesti cum sa solutionezi problema. Apoi fa actiuni immediate pentru remedierea ei. De fiecare data cand abordezi situatii adverse asa, vei putea vedea cum obstacolele sunt de fapt lectii de viata ce te ajuta sa iti implinesti menirea aici. Viata poate fi uneori foarte greu de inteles de mintea rationala si iti poate bloca vointa si cerinta cu privire la cum crezi ca ar trebui sa se intample lucrurile. Viata pe Pamant face ca uneori sa iti simti picioarele scufundate in namol dar nu e motiv de panica, criza sau drama. In schimb, inspira si expira profund si rar de cateva ori si vezi orice problema doar ceva de care sa te ocupi. Astfel vei vedea ca nu exista probleme ci doar posibilitati creative. Dupa ce vei obtine victorie – ceea ce inseamna fie ca ai rezolvat-o, fie ca ti-ai schimbat gandirea despre felul in care percepeai acea situatie – vei experimenta o mare putere si incredere in tine. Tine minte ca puterea ta provine de la Sursa, exprimata prin tine ca si cum esti TU. Cand renunti la iluzia ca ai de-a face cu o problema, nu doar ca vei simti o stare de libertate de eliberare, dar vei deschide si calea pentru inima ta, mintea si sufletul tau sa fie in aliniere cu vointa divina. Cand operezi din aceasta perspectiva, poti depasi orice.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Acum este timpul pentru vindecare emotionala profunda

Marea emotionala care exista in constiinta ta este plina de sentimente care au nevoie sa fie recunoscute si exprimate. Exprimarea emotiilor nu inseamna ca te scufunzi in ele compulsiv sau ca creezi drama in jurul lor. Daca iti apar lacrimi, lasa-le sa curga si accepta-le. Plangi sau razi cat de mult simti nevoia. Exploreaza aceste sentimente impartasindu-le cu cineva in care ai incredere sau scriind despre ele intr-un jurnal, fiind atent la senzatiile din corp pe care ele ti le produc. Aceste senzatii sunt indicii ale straturilor de emotii care sunt sub suprafata. Fie vorbind despre ele, fie scriind despre ele, tu le aduci in constiinta, gasesti usurare si creezi o oportunitate sa le eliberezi.

Nu face din acest exercitiu ceva teatral in care incerci sa simti sau te fortezi sa simti ceea ce nu simti. Asigura-te ca te conectezi si la umor bun din cand in cand, mai ales cand ai de-a face cu emotii intunecate si infricosatoare. Nu trebuie sa cureti exagerat de des rani vechi si traume emotionale din trecut insa acum este un asemenea moment. Daca simti ca te scufunzi prea mult intr-un teritoriu traumatic din trecut, schimba energia si misca-te fizic, distrage atentia cumva. Nu trebuie sa vindeci toate amintirile dintr-o data ci doar sa eliberezi putin din presiunea ce clocoteste la suprafata si vei simti usurare imediata in campul tau.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Stai drept si mentine-ti demnitatea orice ar fi iar altii te vor trata cu respectul pe care il meriti

Cand te afli intr-un cerc de viata in care incerci sa eviti sentimente ca infrangere sau disperare din cauza circumstantelor ce te preseaza din toate partile, trebuie ca efectiv sa te ridici si sa stai drept si demn in cea mai inalta postura a corpului tau. Tine-ti ochii privind drept si in sus, respira adanc si profund, indreapta-ti si aduna-ti umerii dar nu rigid si infige-ti picioarele in pamant. Nu fii intepenit si static ci relaxat si fluid, lasandu-ti miscarile sa fie gratioase si usoare. Incearca sa mergi la o viteza mai redusa decat o faci de obicei, ramanand atent doar la momentul prezent. Practica asta de cateva ori pe zi cateva minute si vezi ce se intampla ! Vei genera un impact mai mare asupra altora si mediului tau cand esti in deplinatatea ta fizica iar starea ta de spirit se va schimba corespunzator. Fiind asa, drept, demn si asumat vei atrage respect de la ceilalti. Astfel te vei ajuta in special in situatii in care este important sa iti mentii respectul de sine si demnitatea. Nu este vorba de orgoliu ci de o exprimare fizica a puterii personale. Observa apoi cum ti se schimba si gandirea si atitudinea in fata vietii cand iti modifici postura fizica.

