HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 12 martie. Taurii trebuie să caute adevărul, Fecioarele privesc viața altfel

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

AJUTAND PE ALTII TE AJUTI PE TINE

Cand erai copil, faceai tot ce puteai mai bine ca sa iti arati aprecierea pentru cei dragi. Poate ca faceai cate o lucrare manuala cu drag si o aduceai acasa ca simbol al dragostei tale. Dadeai ce aveai si asta era mai mult decat suficient. Si in continuare este! Cand esti plin cu iubire, este natural sa o impartasesti cu oamenii cu care traiesti si facand asa, te ajuti pe tine. Isus ne-a invatat ca cele mai importante sarcini ale noastre sunt sa il iubim pe Dumnezeu si sa ne iubim aproapele ca pe noi insine. El ne-a indemnat sa fim implicati in caritate si intrajutorare, in special celor care nu sunt capabili sa se ajute pe sine. Uita-te sau afla daca cineva are nevoie de ajutorul tau. Poti si sa te rogi in moduri care sa ajute lumea, poate donand lucruri la un asezamant sau fiind voluntar la o organizatie caritabila. Cand ii ajuti pe altii, tu inveti sa te apreciezi mai mult pe tine. Iti descoperi utilitatea si iti implinesti nevoia de a fi de folos. Te si apropii mai mult de Dumnezeu pentru ca manifesti compasiunea Sa pentru lume.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

IESI DIN ILUZIE, MERGI SPRE ADEVAR

Dorintele si ambitiile noastre pamantesti creaza deseori iluzii, iar noi vedem doar ce vrem sa vedem. Poti sa fii pacalit sa cauti doar scopurile egoului, cum ar fi sa castigi aprobarea altora sau sa incerci sa fortezi sa se intample ceva ce nu este vointa divina pentru tine. Uneori, egoul te poate consilia sa te duci intr-o directie de placere temporara si sa te indeparteze de calea ta divina. Este important sa fii sincer cu tine ca sa poti sa vezi clar adevarul in orice situatie. Adevarul este frumos! Este nevoie de mult curaj sa vezi prin si dincolo de iluzii. Roaga-te pentru claritate si pentru ca spiritul sa iti arate adevarul. Adevarul tau poate fi ceva ce ai negat ani de zile. Deseori, adevarul implica asumarea responsabilitatii in loc de invinovatirea altora. Mediteaza la asta. Poti trai o experienta inaltatoare si eliberatoare ce te va indruma cu gratie spre urmatorii tai pasi autentici.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

SARBATORESTE VIATA

Copiii adora sa danseze, sa cante si sa se joace! Sarbatorirea poate fi un mod natural de a fi si pentru noi cei care devenim adulti. Putem sa ne recapatam acel simt din copilarie si sa ne minunam cu incantare de frumusetea pe care Dumnezeu a creat-o aici pe pamant. O noua viata este un alt motiv de sarbatoare. Cand se naste un copil, oamenii sarbatoresc evenimentul prin daruri si ofera felicitari parintilor. Poti sa continui sa sarbatoresti orice se naste nou in viata ta, un nou proiect, un nou inceput de orice fel. Hraneste si ingrijeste copilul interior fiind in comuniune cu Dumnezeu care te iubeste asa de mult. Fa-o prin rugaciune. Acele momente tacute in care tu vorbesti cu Dumnezeu iti pot ridica ingrijorarile si poverile ca sa poti vedea binecuvantarile si frumusetea din viata ta. Sunt asa de multe motive de sarbatoare pentru care sa fii recunoscator!

