Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 13 iunie. Taurii trebuie să fie gata să ierte, Balanțele sunt sensibile

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Curatari si energizari

Esti o persoana sensibila si deseori te implici in problemele celorlalti. Problema vine in momentul in care atragi energiile negative ale celorlalti. Te incarci cu fricile lor, absorbi negativitatea lor. Ei nevoie de energizari pentru a depasi aceste momente. Cere Fecioarei Mariei si ingerilor tai sa te curete, sa te eliberezi de ceea ce nu este al tau, de durerea pe care ai preluat-o de la altii.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Fii gata sa ierti

Ingerii te ajuta sa treci peste experientele sau relatiile din trecut. Ce anume te face sa iti mentii starea de furie? Aceste resentimente te opresc din calea ta spre a-ti transforma visurile in realitate. E nevoie iertare pentru a putea continua. Fecioara Maria si ingerii te ajuta sa iti cureti sufletul de acasta otrava a neiertarii. Beneficiile iertarii sunt uluitoare. Vei avea mai multa energie, mai multa pace in suflet si in minte si vei avea abilitatea de a te concentra mai mult si mai bine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Taie atasamentele

Poate ca ai acumulat multa negativitate in erelatiile tale anterioare. Din fericire, toata aceasta energie toxica poate fi curatata cu ajutorul Fecioarei Maria si a ingerilor. Cere-le ajutorul. De fiecare data cand simti teama in relatia de cuplu se creeaza atasamente reciproce intre tine si partenerul de cuplu. Cu totii avem astfel de “cordoane energetice” care ne leaga de parinti, frati, rude, fosti iubiti, persoane care ne-au ajutat in viata, clienti, parteneri de afaceri. Nu trebuie sa-ti fie rusine de aceste atasamente, ci doar trebuie sa le tai, astfel incat sa nu te secatuiasca de energie. Cere-I Fecioara Maria si ingerilor sa te elibereze de cordoanele care te leaga prin frica de alte persoane sau care iti “fura” energia.

