Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 13 mai. Gemenii sunt profunzi, Capricornii au nevoie de o pauză

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Educatie

Continua-ti studiile, indiferent ce simti in acest moment. Nu intrerupe cursurile, indiferent despre domeniul in care activezi. Poate fi vorba, de asemenea, de cursuri de dezvoltare spirituala sau personala, nu neaparat academice sau profesionale. Nu te ingrijora ca n-ai suficient timp sau suficienti bani. Cere sprijinul Fecioarei Maria si se vor indeplini toate conditiile pentru a obtine ceea ce-ti doresti. Ai incredere si mergi inainte cu optimism. Vei gasi si resursele financiare, si timpul necesar sa faci acele cursuri care vor contribui la misiunea ta divina.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Experienta

Este o situatie din care ai foarte multe de invatat. Nu privi tot ce se intampla ca pe ceva rau, ci ca pe o experienta de care ai nevoie pentru a acumula cunostinte, pentru a-ti descoperi noi abilitati, pentru a avea noi sentimente. Fii recunoscator pentru tot, pentru ca vei evolua. Vei invata care este adevarata ta putere, vei invata sa ai rabdare, sa ierti si sa perseverezi. Fii atent la ce se intampla in jurul tau si invata. Cere sprijinul Fecioarei Maria si al ingerilor tai pazitori ca sa vezi latura pozitiva in fiecare situatie care, in aparenta, este grea sau dificila.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Profunzime

Trebuie sa privesti dincolo de suprafata unei situatii. Sunt informatii mult mai importante dupa ce analizezi in profunzime. Fecioara Maria si ingerii pazitori iti vor ghida pasii ca sa iti deschizi mintea si sa patrunzi dincolo de aparente. Asculta-ti adevarul interior sau cere sfatul unui specialist priceput in domeniul in care te intereseaza. Poate ai nevoie de mai mult timp sau de mai multa energie pentru a cerceta un anumit aspect de care esti ingrijorat. Ai grija sa iti mentii toate optiunile deschise si sa profiti de fiecare oportunitate care iti apare in cale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.