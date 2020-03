HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 13 martie. Berbecii sunt gata să ierte, Leii trebuie să aibă încredere în ei

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Fii gata sa ierti

Ingerii te ajuta sa treci peste experientele sau relatiile din trecut. Ce anume te face sa iti mentii starea de furie? Aceste resentimente te opresc din calea ta spre a-ti transforma visurile in realitate. E nevoie iertare pentru a putea continua. Fecioara Maria si ingerii te ajuta sa iti cureti sufletul de acasta otrava a neiertarii. Beneficiile iertarii sunt uluitoare. Vei avea mai multa energie, mai multa pace in suflet si in minte si vei avea abilitatea de a te concentra mai mult si mai bine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Carti

Daca ai obiceiul sa intrebi care este scopul tau in viata, probabil ca ti-ai dat seama ca ai o afinitate deosebita pentru cartile sacre si spirituale. Te simti implinit cand vorbesti despre dragostea pentru astfel de carti. Visezi sa stai tot timpul cu nasul in carti bune, cu puternic mesaj spiritual. Cumva, primesti si raspunsul la intrebarea ta: scopul tau in viata este sa citesti carti, sa te documentezi, sa acumulezi cat mai multe cunostinte in acest domeniu al spiritualului. Nu degeaba iti apar “din senin” in cale carti cu un puternic mesaj pentru tine sau care te ghideaza spre un anumit drum. Fii deschis, iar daca ai dorinta de a scrie o carte, cere ghidare ingerilor tai. Te vor ajuta sa faci ce ti-ai propus.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Curata-ti mintea si corpul!

Cum ai fost in ultima vreme? Cumva ti-ai tot facut griji, te-ai plans de situatia in care esti? Te consideri o victima a circumstantelor, a oamenilor? Daca da, atunci probabil ca stii ca aceasta stare de negativitate atrage si mai multe situatii de care sa te plangi. Cere ghidare de la Fecioara Maria si ingerii tai pentru a iesi din aceasta situatie. Fa-ti curatarile de care ai nevoie, in plan fizic si in plan spiritual. Redu consumul de cafea, tigari, alcool, renunta la griji si la cuvintele negativiste. Curata-ti corpul si mintea!

