Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 14 aprilie. Gemenii primesc binecuvântarea divină, Săgetătorii se simt recunoscători

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Horoscop. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

COMPASIUNE

“Eu vad si simt punctele de vedere ale altora cu iertare si bunatate”

Acest mesaj este ca un inger care vine la tine spre a-ti ridica felul in care iti vezi o situatie curenta si oamenii din ea, inclusiv tu. Ca o persoana sensibila ce esti, esti afectat de negativitatea altora si asta ti-a innegurat recent emotiile si gandurile. Ca sa aduci mai multa lumina in lumea ta, vezi situatiile oamenilor prin ochii Fecioarei Maria si a ingerilor. Sa stii ca ei (ca si tine) fac tot ce pot si stiu mai bine. Desi toti oamenii fac greseli, pana la urma cu totii vor acelasi lucru : pace si iubire.

Acest mesaj te cheama sa fii tu aducatorul de pace intr-o situatie si sa te asiguri ca avansezi spre o rezolutie armonioasa. Impartasind pacea si iubirea, tu aduci binecuvantari in aceasta situatie (stii tu despre ce e vorba) si iti cresti propriul respect de sine.

Horoscop. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ACTIUNE

“Astazi actionez in directia prioritatilor pe care le-am pus deoparte pana acum.”

Fecioara Maria iti trimite aceasta delicata reamintire ca uneori trebuie sa treci la actiune umana pentru ca rugaciunile tale sa fie implinite. Este cazul unei situatii curente pe care o ai in care ai amanat sau neglijat sa lucrezi la unele prioritati. Fecioara Maria are compasiune si te intelege ca ai multiple responsabilitati ce iti solicita timpul si atentia. Chiar daca este asa, acesta este un caz in care lucrurile vor sta pe loc pana cand urmezi pasi in directia dorita.

Ca sa clarifici despre ce pasi de actiune este vorba, stai in liniste si intreaba-ti inima aceste intrebari : Ce este cel mai important pentru mine? Cat timp pot sa imi dedic zilnic acestor prioritati? Ce as putea face acum ca sa le sustin? Observa gandurile si sentimentele ce apar pentru ca sunt parte din raspunsul la rugaciunile tale. Apoi cere Fecioarei Maria si ingerilor sa iti creasca motivatia si increderea ca sa faci acele actiuni.

Horoscop. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

BINECUVANTARE

“Astazi imi numar binecuvantarile mari si mici si observ noi daruri ce vin spre mine de la Dumnezeu”

Ai primit acest mesaj ca o reamintire a puterii recunostintei. Poate ca ti-ai plans de mila in ultimul timp sau ai avut sentimentul ca Dumnezeu te-a uitat. Fecioara Maria iti reaminteste ca rugaciunile tale primesc raspuns in multe feluri diferite si te ghideaza sa observi deja toate darurile si binecuvantarile pe care le ai deja. Uneori, a te schimba de la “ce e in neregula” la “ce este in regula” te ajuta sa vezi motivele de recunostinta peste care ai sarit. Acesta este un mesaj al optimismului ce iti cere sa te focusezi cu constiinciozitate pe tot ce e bun acum. Poti face o lista scrisa sau mentala cu acestea ca sa iti antrenezi mintea si sa poti observa lucrurile bune ce vin in continuare spre tine. Acest mesaj iti semnaleaza ca noi binecuvantari vor veni spre tine ca urmare a rugaciunilor tale.

