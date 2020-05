Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 14 mai. Gemenii se bucură de fiecare situație, Săgetătorii sunt unici

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

CONECTEAZA-TE CU APA

Exista o puternica stare de pace atunci cand suntem langa o suprafata mare de apa cum este marea, lacul, oceanul, raul. Ionii negativi din apa au un efect pozitiv asupra starii noastre de bine. Iisus a spus ca el ne va da apa vie ca sa ne potoleasca setea iar spiritul sfant sa curga prin noi. Asa cum spiritul divin ne umple de energia vietii, tot la fel se intampla si cu apa. Uneori este indicat sa cureti ganduri si emotii si un mod excelent sa o faci este sa fii in contact cu energia apei. Apa este conectata oricum la emotiile noastre. Contempla apa si fii total prezent si astfel te vei relaxa si te vei putea focusa asupra mesajelor si ghidarii pe care Dumnezeu ti le trimite. Ai fost coplesit de emotii in ultimul timp ? Daca da, primesti ghidare sa stai pe un mal de apa cand poti. Si privitul unui video cu valuri care se misca sau ascultatul unui audio cu sunetele marii sunt un alt mod minunat de a te relaxa si de a-ti deschide inima spre conversatii vindecatoare cu spiritul divin ce iti vorbeste permanent.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FOLOSESTE PUTERE SI DISCERNAMANT IUBITOR

Desi tu esti o persoana buna si generoasa, totusi ai nevoie si sa practici sa ai granite sanatoase. Cheia aici este iubirea. Intelepciunea este sa stii instinctiv si cand sa spui da dar si cand sa spui nu, iar aceasta inseamna tot iubire. In viata, deseori te poti simti tras in directii opuse intre ce vor altii sa faci si ce vrei tu sa alegi si stii ca e cel mai bine pentru tine. Tu ai abilitatea de a discerne dar e nevoie de putere sa o dezvolti, in special cand altii te preseaza. Poate in copilarie ai experimentat presiunea prietenilor care te-au influentat in directii nedorite. Din acele experiente extrage lectia de viata ca de tine depinde sa faci alegeri mai bune pe viitor. Roaga-te sa ai discernamant calauzit de iubire. Cand permiti intelepciunii lui Dumnezeu sa intre in inima ta, vei vedea ca ai si putere si discernamant sa alegi ce este cel mai bine pentru tine. Iti este si mai usor sa creezi si sa mentii granite sanatoase.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

BUCURA-TE DE FIECARE SITUATIE

Ai admirat vreodata zborul lin si gratios al unei pasari ? Pe cat de usor pare ca zboara, pe atat trebuie sa fie foarte exacta postura sa pentru ca sa poata sa plonjeze si dupa mancare si sa o faca cu eficienta maxima. Tu poti fii asa de usor si gratios in drumul tau spre a-ti procura cele necesare traiului ? Poate ca esti prea stresat si pui multa presiune si responsabilitate pe tine. Este timpul sa revezi care iti sunt conceptiile despre ce inseamna sa fii un adult. Ti-ai vazut parintii muncind continuu, fiind implicati nonstop in carierele lor sau in munca de acasa ori in voluntariat ? Poti sa reinventezi conceptul despre ce inseamna sa fii un adult sanatos si responsabil, facand un echilibru intre a da si a primi. Ca si pasarea, si tu poti plonja cu gratie spre ce ai nevoie in timp ce te ocupi de responsabilitatile tale. Cheia este sa ridici poverile de pe umerii tai si sa le dai lui Dumnezeu care ti le va ridica de indata ce il rogi sa te ajute. Roaga-te sa gasesti binecuvantarile si lectiile din fiecare experienta, apoi sa ii dai drumul si sa avansezi usor mai departe prin viata, nu impovarat.

