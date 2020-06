Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 15 iunie. Berbecii sunt sobrii, Gemenii dau și primesc

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

SOBRIETATE

“Mintea mea clara se poate focusa si concentra cu usurinta.”

Fecioara Maria iti sustine intentia de a avea un stil de viata cat mai lipsit de toxicitate de orice fel. Ea te calauzeste spre un proces de detoxifiere si te sustine sa alegi sobrietatea, rand pe rand. O minte clara si sobra este mult mai capabila sa se concentreze in timpul meditatiilor si rugaciunilor, in acelasi fel cum un sofer curat din punct de vedere consum alcool poate sa conduca perfect o masina in directia corecta. Rugaciunile tale pentru ajutor in aceasta privinta pot sa reduca sau chiar sa elimine pofte pentru substante nesanatoase, asa incat atitudinea de sobrietate sa fie o alegere placuta si pasnica. Iubirea Fecioarei Maria iti va da sentimente de confort, fericire si dragoste pe care candva le obtineai prin substantele produselor pe care le consumai.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

RUGACIUNE

“In loc sa ma ingrijorez, ma rog pentru aceasta situatie ca divinitatea sa mi aduca solutii reale si bune.”

Acest mesaj iti reaminteste de efectul pozitiv si puternic al rugaciunii si iti cere sa o aplici pentru situatia ta prezenta. Este cu atat mai adevarat daca te simti blocat, confuz, fara putere sau in orice fel de durere. Abandoneaza si preda aceste sentimente joase catre divinitate si cere interventie divina. Apoi asculta cu atentie mesajele pe care le primesti prin sentimente noi, semne, idei, oameni. Cand te ingrijorezi despre o situatie, tu de fapt atragi mai multa negativitate si trairi de victima. Asadar, ingrijorarea da nastere la mai multe motive de ingrijorare! In contrast, cand te rogi, tu atragi spre tine cea mai puternica forta din Univers. Fecioara Maria iti aminteste sa iti transformi grijile in rugaciuni spunand “Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti cu aceasta situatie …. Iti multumesc pentru acest ajutor!” si sa iti simti inima plina cu El. Vei vedea o eliberare emotionala imediata.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DAI SI PRIMESTI

“Eu am un echilibru intre a fi generos si receptiv pentru ca ambele sunt la fel de importante.”

Acesta este un mesaj despre a aduce in viata ta mai mult echilibru. Ai resentimente pentru rolul tau de om care are grija de altii sau simti ca esti folosit sau neapreciat? Daca da, trebuie sa iti echilibrezi tendintele de a da in exces prin crearea si observarea de oportunitati pentru a primi. Daca ti se pare imposibil pentru ca altii nu coopereaza, atunci Fecioara Maria te va ajuta sa rezolvi si vindeci acest tipar daca ii vei cere.

Ocazional, oamen vor fi in dezechilibru din cauza ca sunt supra receptivi sau ca iau mai mult decat sunt dispusi sa dea. Semne in acest sens este cand te simti blocat sau stagnant, experimentand o lipsa de noi oportunitati sau dificultati financiare. Ambele tipare sunt usor de rezolvat practicand zilnic a da si a primi in echilibru. Poti chiar numara de cate ori dai si sa te asiguri ca primesti tot de atatea ori. Exemple de a da include un zambet spre cineva chiar si necunoscut, un salut din inima, sa te oferi sa ajuti, sa faci o donatie, sa oferi un compliment sincer, sa iti faci timp pentru cineva si sa fii un bun ascultator. Exemple de a primi este sa observi frumusetea din jurul tau, sa spui multumesc si sa il simti, s simti aprecierea si recunostinta pentru binecuvantarile tale curente si sa ceri si sa accepti ajutorul cuiva.

