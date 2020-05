Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 15 mai. Leii își scot talentele la lumină, Scorpionii au parte de iubire pură

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Carti

Daca ai obiceiul sa intrebi care este scopul tau in viata, probabil ca ti-ai dat seama ca ai o afinitate deosebita pentru cartile sacre si spirituale. Te simti implinit cand vorbesti despre dragostea pentru astfel de carti. Visezi sa stai tot timpul cu nasul in carti bune, cu puternic mesaj spiritual. Cumva, primesti si raspunsul la intrebarea ta: scopul tau in viata este sa citesti carti, sa te documentezi, sa acumulezi cat mai multe cunostinte in acest domeniu al spiritualului. Nu degeaba iti apar “din senin” in cale carti cu un puternic mesaj pentru tine sau care te ghideaza spre un anumit drum. Fii deschis, iar daca ai dorinta de a scrie o carte, cere ghidare ingerilor tai. Te vor ajuta sa faci ce ti-ai propus.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Afirmatii pozitive despre bani

Iti doresti mai multi bani, te concentrezi mai mult pe nevoile materiale. Ceea ce nu este rau, insa ai grija sa nu faci totul gresit. Este imperativ necesar sa folosesti numai afirmatii pozitive cand vine vorba despre bani. Evita ingrijorarile, nu te concentra pe nevoi si vorbeste despre bani ca si cand i-ai avea deja, nu ca si cand ai avea nevoie de ei. Nu te transforma in victima a banilor. Fiecare grija despre bani iti secatuieste energia si paveaza drumul catre ceea ce nu ai. Inlocuieste aceste griji cu rugaciuni si afirmatii pozitive. Cere ajutorul Fecioarei Maria si al ingerilor sa iti sporeasca increderea si credinta, doua ingrediente pretioase ale manifestarii constiente.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Protectie si ghidare divine

Primesti o validare a ceea ce deja stii sau macar intuiesti: Fecioara Maria si ingerii sunt alaturi de tine acum. Ei te protejeaza pe tine si pe cei dragi tie si iti dau curajul sa iti infrunti slabiciunile care te tin pe loc. Daca iei in calcul sa faci cateva schimbari in viata ta, sa pleci de la actualul loc de munca sau dintr-o relatie, cere ghidare si protectie divine, ca sa mergi inainte fara frica. Poti cere asistenta divina pentru a-ti descoperi scopul in viata si vei primi mesaje despre pasii pe care ar trebui sa-i faci pe calea dezvoltarii tale spirituale sau profesionale.

