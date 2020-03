HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 15 martie. Gemenii văd totul prin ochii iubirii, Balanțele visează la un cămin fericit

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

DUMNEZEU ITI VA CONDUCE DRUMUL

Cand te deschizi spre Dumnezeu si ai incredere in El si il iubesti cu toata inima ta, ii poti auzi si intelege mai bine ghidarea. Este la fel cu a citi si studia cuvantul Lui ca sa simti imediat ghidarea de la El, opusa ghidarii false ce vine din nesiguranta ta sau de la dusmani. Cand ai incredere in Dumnezeu, viata ta curge mai usor si calea este mai lina. Plin de lumina de la sursa divina, te poti baza pe El si ii poti urma calauzirea. Daca ai un gand puternic repetitiv sau simti sa faci o schimbare, roaga-te la Dumnezeu sa iti arate mai multe detalii si El o va face. Inchide ochii si mediteaza sa fii mai receptiv la ghidarea divina pe care o vei discerne prin ganduri puternice repetitive.

Poti si sa ceri un semn de la Dumnezeu cat timp esti perfect sincer cu tine si nu incerci sa gasesti un semn ca sa justifici o vointa a egoului in loc sa auzi vrerea divina. Tot ce ai nevoie iti este oferit si toate necesitatile sunt satisfacute in timpul perfect divin atunci cand urmezi calauzirea Lui.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FII IUBIRE PURA

Animalele au inima deschisa in mod natural si iubesc total neconditionat. Cand imbratisezi un animal iubit sau te conectezi cu tot ce inseamna viata salbatica a naturii, te ajuta sa te vindeci si sa iti deschizi inima mai mult spre iubirea lui Dumnezeu. Uneori pare ca animalele sunt ingeri in felul lor de a fi. Asa cum animalele simt frica omului, ele ii simt si iubirea si delicatetea. Reactioneaza imediat pozitiv daca sunt mangaiate, iar torsul pisicii da un sunet placut si vindecator. Cand sunteti relaxati, sunteti deschisi sa va vindecati pe mai multe nivele. Daca nu ai un animal de companie, poti imbratisa o jucarie de plus ca sa hranesti sufletul copilului tau interior. Ia in calcul si sa te duci la un loc unde sunt animale ca sa oferi iubire si vei primi iubire inzecit. Si cel mai important, roaga-te sa simti si sa cunosti iubirea lui Dumnezeu.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

VEZI TOTUL PRIN OCHII IUBIRII

Copiii sunt facuti din iubire pura si din iubirea lui Dumnezeu. Ei sunt iubire! Pe masura ce avansezi in varsta, focusul tau spiritual trebuie sa fie si mai mult spre iubire si sa adancesti si mai mult aceasta conexiune. Poti oricand sa ii vezi pe ceilalti prin ochii iubirii, asa cum Dumnezeu va vede pe voi. Iubirea inseamna putere, nu slabiciune. Deci cand alegi iubirea, inseamna ca alegi sa experimentezi viata avand puterea lui Dumnezeu in spatele tau. Puterea iubirii va fi mereu cu tine iar viata traita asa va fi infinit mai incantatoare comparativ cu viata in frica.

Cand privesti prin ochii iubirii, orice situatie devine mai clara si luminoasa iar provocarile devin mai usor de rezolvat. Roaga-te sa primesti ajutor divin atunci cand iti este frica iar Dumnezeu va straluci lumina iubirii asupra ta ca sa te simti aproape imediat ridicat.

