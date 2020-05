Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 16 mai. Gemenii trebuie să fie grijuli, Scorpionii sunt plini de energie

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

„Coopereaza pentru cea mai buna comunitate”

Acest mesaj iti spune sa fii devotat in a-ti face casa primitoare si armonioasa, in timp ce iti aduci familia impreuna. Poti face pasi mici cum ar fi sa zambesti vecinilor. Ingerii vor incepe sa cante, sa puna asupra ta planurile lor. Vei atrage energii inalte si oameni in jurul tau.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

„Experimenteaza tot ceea ce iti ofera viata”

Concentreaza-te pe creierul si pe inima ta ca si cum acesta iti este drumul. Ia-ti timp sa te relaxezi, sa te distrezi si doar sa fii tu. Iubeste-ti mancarea, miroase florile, vezi frumusete peste tot, atinge-i pe cei dragi si asculta cu o alta perspectiva. Aduna-ti familia. Vei radia o mare de vindecare in jurul tau si vei atrage doar lucruri bune in viata ta.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

„Fii grijuliu si concentrat”

Acest mesaj iti aminteste ca este timpul sa clarifici ce ai in inima. Seteaza-ti viziunea pozitiv si cere sa vina intr-un mod care va ajuta pe toata lumea. Odata ce te-ai decis ce ai de oferit, fii pregatit si calm in timp ce te concentrezi pe asta. Fii atent la orice semn pe care il primesti in Univers. Aminteste-ti ca el iti indeplineste dorintele. Universul e pe cale sa iti ofere o oportunitate, asa ca fii pregatit.

