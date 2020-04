Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 17 aprilie. Gemenii se adaptează la noi situații, Leii se vindecă emoțional

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Ai incredere in instinctele tale ca sa discerni adevarul dintr-o situatie

Instinctul tau este acel aspect din tine care trimite semnale creierului tau direct din corp. Este responsabil pentru supravietuirea ta, in special cand te afli in situatii ce iti ameninta viata si cand trebuie sa eviti pericolul fugind, luptandu-te sau ramanand pe loc tacut si incremenit. Instinctul iti dicteaza care alegere iti asigura mai bine perpetuarea. El este mai puternic decat intelectul si este ceea ce conecteaza oamenii la animale. Increderea in semnalele instinctului pot fi modificate prin conditionare, in special in copilarie. Cand esti invatat repetat sa nu crezi in ce iti spune corpul, acest instrument devine incetosat si chiar complet suprimat. El este inlocuit fie de frica generalizata si agitatie ce apar si in situatii care nu sunt daunatoare sau cu o stare de confuzie care iti amortesc acele simturi care proceseaza ce se intampla in mediu, ce e pericol si ce nu e. Fa-ti timp sa te conectezi la sentimentele tale instinctive, folosind tehnici lente de respiratie ca si cod de acces. Asculta-ti toate simturile ca sa discerni ce iti spune corpul tau si foloseste-ti intelectul ca sa interpretezi daca e o reactie conditionata sau un raspuns instinctiv. Cu practica, iti vei rafina aceste capacitati ca sa ai incredere deplina in ceea ce simti.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Ai incredere ca ai resursele de a trece prin provocarile din fata ta

Uneori te poti simti ca te deplasezi printr-un desert vast si lipsit de viata care se intinde la nesfarsit cat vezi cu ochii. Setea si confortul in asemenea situatii pot fi ostoite din satisfactia pe care sa o gasesti in resursele tale interioare. Toate experientele pe care le-ai avut de-a lungul vietii, provocarile pe care le-ai depasit cu succes si bogatia cunoasterii acumulate pot fi accesate ca sa faci fata oricarei adversitati de la acest moment dar si pentru a merge mai departe cu curaj si determinare. Mai intai, identifica unde vrei sa ajungi si apoi mergi incet, hotarat si asumat spre acea directie. Pe masura ce mergi, alunga fricile, indoielile si ezitarile ori de cate ori apar, lasand cele patru vanturi sa le ridice spre soare si sa le arda. Usureaza-ti mintea si inima si nu uita ca totul este bine si vegheat divin si ca esti mereu protejat. Cheama spiritele in ajutor care te-au asistat oricum permanent de-a lungul calatoriei pana aici. Ai resursele sa reusesti.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Stai in spate si adapteaza-te situatiei in loc sa vrei sa conduci tu cursul evenimentelor

Chiar daca crezi ca ai raspunsul corect la o dilema din prezent sau ai tu un mod mai bun de gestionare a situatiilor, la acest moment este cel mai bine sa capitulezi pentru vointa spiritului si sa permiti pur si simplu evenimentelor sa se deruleze fara interventia ta directa. Fii atent doar la ce se intampla dar fii mai mult un observator, un martor decat un participant evident. Tu participi oricum doar prin simpla ta prezenta ; totusi, nu este nevoie sa iti modifici propria agenda de viata in functie de cei din jurul tau. Chiar si cand esti fizic prezent, tu poti fi centrat in propria ta energie, aura de asa natura incat ceilalti sa nu te perceapa deranjant, intruziv si astfel te poti incadra mai usor cu mediul. Cu practica, vei deveni bun la asta incat poti fi ca si invizibil pentru altii. Acesta nu este un indemn ca sa fii pasiv ci sa astepti si sa nu interferezi cu energia ta in desfasurarea lucrurilor. Cand va fi timpul sa te implici, fa-o cu focus si certitudine. Dar intre timp, curge o data cu situatiile in loc sa incerci tu sa se intample ceva anume dorit de tine. Orice trebuie sa se intample, este deja in miscare sa se intample, deci accepta si mergi o data cu derularea evenimentelor.

