Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 18 mai. Berbecii sunt norocoși, Capricornii sunt puternici

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Este un timp de noroc si abundenta pentru tine, deci fii dispus sa primesti toate lucrurile bune in viata ta

Acum este un timp benefic pentru tine care este foarte puternic. Vei vedea ca totul va decurge cu multa usurinta si cu putin efort din partea ta. Gandurile tale se vor manifesta mai rapid, deci fii observator si atent cu ce gandesti. Daca te focusezi sa gandesti despre ce nu functioneaza sau ce lipseste, reaminteste-ti de toata lucrurile din viata ta pentru care esti recunoscator si astfel iti ridici vibratia pe cea a recunostintei care este una din cele mai puternice din Univers. Ea este cheia ca sa primesti continuu noroc, bucurie, abundenta. Fii dispus nu doar sa ceri ci si sa primesti cu gratie si sa accepti tot ce vine spre tine. Asadar, cere ori de cate ori vrei apoi imagineaza-ti cum deja ai primit ceea ce ai cerut. Poti sa simti cum se simte momentul cand deja primesti ce iti doresti ? Observa orice ganduri obisnuite pe care le intretii ce se opun acceptarii a ceea ce doresti. Daca se intampla asta, revino la ganduri de recunostinta. De fapt, exprima-ti recunostinta ca si cum deja s-a manifestat si continua sa monitorizezi orice gand care te blocheaza de la a primi. Daca ceri ceva apoi negi cu necredinta, rezultatele sunt aceleasi ca si cum nici nu ai cerut nimic. Deci cere…si fii dispus sa primesti.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Ia sustinere de la un grup de incredere de oameni destepti ca tine

Oamenii din viata ta accepta si iubesc sa iti ofere sustinerea lor, singura ta treaba este sa o primesti si, desigur, chiar si sa o ceri uneori. Bazeaza-te deschis pe cei de care te simti cel mai aproape si care sunt acolo pentru tine cand ai nevoie. Oamenii care au diverse boli si primesc sustinerea prietenilor si familiei fac fata mult mai bine situatiei ; insa nu ai nevoie de situatii extreme ca sa profiti de pe urma iubirii si grijii pe care altii au sa ti-o dea. Scrie o lista cu nume de oameni in care ai cea mai mare incredere apoi scrie la fiecare trei caracteristici pentru care crezi in ei. Cand esti gata, nu doar ca vei fi mult mai constient de calitatile celor pe care te bazezi dar vei avea si o notiune mai clara care sunt caracteristicile care fac un om sa fie de incredere in ochii tai. Sigur, ai si tu dezamagirile tale din cand in cand pentru ca cineva ti-a tradat increderea, dar toti oamenii experimenteaza asta. Te-ai putea teme sa nu se repete. Insa fii constient de aceste amintiri si nu le lasa sa iti dicteze prezentul si viitorul pentru ca acest tip de ganduri pot crea un filtru in subconstient ca sa fii iar dezamagit sau chiar sa ii tina pe cei de incredere la distanta de tine.

Treci dincolo de acest filtru al mintii si asculta ce iti spune instinctul primar despre un anumit om. Se potriveste cu lista ta ? Asuma-ti sansa si permite sa primesti sustinere si iubire.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Accepta o situatie asa cum este in loc sa lupti sa o schimbi

Sunt vremuri in care sa lupti pentru ceea ce crezi si vremuri in care sa lasi sabia jos si sa te predai. Daca tu sau familia ta ati fi in pericol iminent, este natural sa te aperi fie prin lupta fie prin fuga din fata pericolului, fie prin cuvinte fie prin actiuni. Situatiile extreme pot impune masuri extreme. Exista, cu siguranta, erori care pot fi indreptate si situatii de viata in care razboinicul spiritual din tine trebuie sa preia carmele. Totusi, nu este mereu acest caz si nu este acum cazul de asa ceva. Ceea ce va functiona cel mai bine pentru toti ce implicati este ca tu sa lasi jos armele de lupta (vorbe, actiuni, ganduri) si sa accepti lucrurile asa cum sunt. Fii eficient daca vrei sa rezolvi. Lasa deoparte sabia, nu din sacrificiu sau ca semn ca esti invins, ci din realizarea faptului ca aceasta nu este o batalie in care sa te implici sau pe care sa o vrei. Asa cum este si vorba…alege-ti bataliile. Aceasta nu este una in care sa iti risipesti timpul si energia. Rosteste rugaciunea seninatatii cu voce tare : Doamne, da-mi seninatatea sa accept lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul sa schimb lucrurile pe care le pot schimba si intelepciunea sa imi dau seama de diferenta dintre ele. Da drumul dorintei sa ai tu dreptate si gaseste pacea mintii pe care o poti avea doar pentru ca decizi sa o alegi.

