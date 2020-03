HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 18 martie. Gemenii au parte de binecuvântări, Racii trebuie să fie atenți la lucruri mărunte

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

CADOUL LUMINII SI AL IUBIRII

Copiii simt iubirea si lumina divina din ei si din jur iar acesta este unul din multele motive pentru care ei aduc atata bucurie in tot ce fac si sunt. Ca adult, si tu esti la fel de plin de darurile divine de la Dumnezeu. De fapt, acum esti chiar intr-o pozitie mai buna sa impartasesti iubirea si lumina divina cu altii. Poate te simti ghidat sa vorbesti despre iubirea lui Dumnezeu prin cuvantul rostit sau scris. Sau poate ghidarea ta implica sa fii un vindecator, sa echilibrezi si sa ridici pe altii. Orice cariera spre care te calauzeste Dumnezeu va duce la incantare si implinire. Deschide-ti inima spre iubirea si lumina care sunt peste tot in jur. Nu ai de ce sa stai in intuneric si frica cat timp oricum spiritul sfant iti este disponibil sa te iubeasca, sustina si sfatuiasca. Mediteaza la Dumnezeu si permite luminii Lui sa iti lumineze viata ca drumul tau adevarat sa iti fie revelat.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

IUBIREA TA PENTRU DUMNEZEU

Copiii simt bucurie atunci cand sunt in prezenta energiei iubirii, cum este de exemplu iubirea unui parinte. In acelasi fel, iubirea pura este un dar frumos de la Dumnezeu ce reafirma viata Tatalui Ceresc spre noi toti.

Daca cauti si doresti sa primesti dragoste de la un alt om, cel mai bun mod de a o primi este sa te focusezi pe dragostea lui Dumnezeu ce deja vine spre tine in mod real, puternic si neconditionat. Dumnezeu te ajuta sa te iubesti asa cum te iubeste El. Cand tu te iubesti pe tine, si altii o vor face.

Rugaciunea este un mod minunat sa aduci iubire in viata ta. Lasa-ti rugaciunea sa fie una de incredere, recunostinta si cunoastere interioara ca Dumnezeu iti va aduce persoana potrivita in viata ta la momentul potrivit. Ai rabdare. Si tine minte ca merita sa te rogi la Dumnezeu mereu!

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

BINECUVANTARILE TALE

In vietile pamantesti, lucrurile nu merg mereu asa cum ai dori. Probleme mai apar dar felul in care stii sa le gestionezi este ceea ce conteaza. Te poti plange si poti avea obsesie asupra problemelor sau te poti ruga pentru solutii si actiona asa cum te ghideaza Dumnezeu.

Tine un jurnal cu felurile in care Dumnezeu deja te-a binecuvantat si ti-a raspuns la rugaciuni. Citeste acestea in clipele de provocare, ca sa te ajuti sa iti cresti credinta ca El continua sa te ghideze.

Focusarea pe binecuvantari iti mentine inima deschisa cu bucurie spre frumosul vietii. Ti se reaminteste cat de multe motive de recunostinta ai iar aceasta stare iti da optimism care iti deschide usi noi si iti aduce noi oportunitati.

Nu suntem niciodata singuri, desi asa poate parea uneori. Dumnezeu este mereu alaturi de noi. Rugaciunea este linia verde permanent deschisa spre divinitate! Toate nevoile tale (deci nu neaparat toate dorintele pentru ca nu toate dorintele sunt si bune pentru tine) sunt implinite cand te rogi. Numara-ti motivele de recunostinta si spune multumesc pentru ele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.