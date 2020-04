Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 19 aprilie. Gemenii împărtășesc iubire pe unde trec, Capricornii sunt creativi

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FOLOSESTE PUTERE SI DISCERNAMANT IUBITOR

Desi tu esti o persoana buna si generoasa, totusi ai nevoie si sa practici sa ai granite sanatoase. Cheia aici este iubirea. Intelepciunea este sa stii instinctiv si cand sa spui da dar si cand sa spui nu, iar aceasta inseamna tot iubire. In viata, deseori te poti simti tras in directii opuse intre ce vor altii sa faci si ce vrei tu sa alegi si stii ca e cel mai bine pentru tine. Tu ai abilitatea de a discerne dar e nevoie de putere sa o dezvolti, in special cand altii te preseaza. Poate in copilarie ai experimentat presiunea prietenilor care te-au influentat in directii nedorite. Din acele experiente extrage lectia de viata ca de tine depinde sa faci alegeri mai bune pe viitor. Roaga-te sa ai discernamant calauzit de iubire. Cand permiti intelepciunii lui Dumnezeu sa intre in inima ta, vei vedea ca ai si putere si discernamant sa alegi ce este cel mai bine pentru tine. Iti este si mai usor sa creezi si sa mentii granite sanatoase.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

MAI MULT TIMP AFARA

Intr-o lume plina de tehnologie, este usor sa ramai captiv in fata unui ecran, de computer, de televizor sau de telefon mobil. In aceste vremuri moderne, este usor sa ramai in interior si sa uiti ca aI nevoie de contact cu natura ca sa iTi echilibreze viata. Ca si copil, preferai mai mult natura sau tehnologia ? Poate ca ai avut in copilarie drag de un anumit copac. Iti amintesti sa te joci in aer liber cu coarda, sa iti faci ascunzatori in copaci ? Copacii ne ajuta sa ne calmam si sa ne bucuram de moment. Doar fiind in apropierea lor, te simti improspatat si reenergizat. Divinitatea a creat plantele si cu scopul de a ajuta oamenii, ele ofera oxigen ca sa putem respira aer esential si curat pentru viata. Gaseste un copac pe care il iubesti si petrece timp in preajma lui in contemplare tacuta. Te vei simti imediat ridicat vibrational in compania sa tacuta, blanda si maiestuoasa.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

LASA O URMA DE IUBIRE PE UNDE MERGI PE PAMANT

Care iti sunt cele mai dragi amintiri din copilarie cand te bucurai de natura si petreceai timp in compania ei ? Mergeai cu cortul, cu bicicleta, in drumetii ? Acum ca esti adult, relatia ta cu natura trebuie sa evolueze ca sa ii fii un bun protector. De exemplu, sa fii constient ce produse folosesti, ce produse ajung in paduri sau mari, sa eviti chimicalele ce fac rau naturii, sa folosesti produse biodegradabile, toate sunt forme de a manifesta respect si grija pentru mediul pamantesc ce iti gazduieste calatoria pe pamant. Natura si viata implica echilibru si tu esti parte din creatia lui Dumnezeu, asa cum este si tot ce te inconjoara. Asta inseamna si sa actionezi spre beneficiul animalelor si naturii. Si mai inseamna sa fii un bun model de comportament fata de acestea. Dumnezeu a creat totul pentru a fi in armonie divina si este cu adevarat un miracol. Roaga-te sa fii inspirat cu privire la moduri in care poti contribui cu iubire sa protejezi natura atat cat poti tu. Fa actiuni pozitive. Schimbarea incepe cu un prim pas de la usa ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.