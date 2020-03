HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 19 martie. Leii au încredere în ce simt, Scorpionii își urmează calea

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Scrie-I Lui Dumnezeu

Fecioara Maria si ingerii te indruma sa iti scrii gandurile, grijile, rugaciunile intr-o scrisoare catre Dumnezeu. Te vei simti eliberat si, totodata, intr-o imensa comuniune cu Divinitatea, cu Raiul, cu ingerii. Nu conteaza daca este ceva lung sau ceva scurt, rezultatul va fi acelasi. Scrie din toata inima ta si trimite hartia simbolic catre Rai. Poti sa o arzi sau poti sa o pui in congelator, pentru a “ingheta” situatia in sine. Sau poti sa o ingropi (care te ajuta sa te vindeci emotional). Poti, de asemenea, cutia postala a Lui Dumnezeu. Alege o cutie de ce dimensiuni vrei tu, orneaza-o cum se cuvine si pune in ea rugaciunile tale.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Exprima-ti energia feminina

Cu totii avem energie feminina pe care ar trebui sa o punem in valoare. Ea aduce la lumina dauri precum intuitia, dragostea, expresia artistica. Poate ca ai petrecut prea mult timp gandindu-te sau evitand zona de creatie. Nu-ti fie teama sa dansezi, sa canti, sa iti arati latura sensibila. Cere ghidare Fecioarei Maria, sfintelor mucenite, cere-le ajutorul cand vine vorba de copii, familie.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Roaga-ti ingerii sa te ajute

Ai incercat sa rezolvi multe situatii de unul singur, fara sa te gandesti ca ai putea sa-ti chemi ingerii in ajutor. Fecioara Maria si ingerii iti spun inca o data ca nu esti singur, ca sunt alaturi de tine, ca sunt gata sa-ti raspunda la intrebari, gata sa te ghideze si gata sa grabeasca manifestarea visurilor tale. Este adevarat ca Dumnezeu si ingerii stiu deja ce iti doresti, dar spune-o cu voce tare, scrie-Le. Dumnezeu ne-a dat si liberal arbitru si daca nu vorbim, nu cerem expres, solicitarile noastre nu raman decat niste ganduri si atat. Nu exista solicitare gresita sau incoerenta! Fii increzator si spune ce simti, cu voce tare sau voce joasa, dar cere ce vrei!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.