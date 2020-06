Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 2 iunie. Racii sunt devotați, Săgetătorii descoperă respectul de sine

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

GRATIE

“Sunt un om plin cu aceeasi frumusete si perfectiune divina ca toate celelalte creatii ale lui Dumnezeu.”

Ai primit acest mesaj pentru ca Fecioara Maria iti vede frumusetea gratioasa si ea vrea sa te ajute sa o vezi si tu in tine deasemenea. Este un mesaj pentru cresterea increderii de sine si sentimentului de valoare de sine. Pe masura ce te vei simti mai bine despre tine, actiunile tale se vor schimba in directii pozitive care vor crea un climat mai sanatos pentru tine si cei dragi. Astazi imagineaza-ti cum ar gestiona Fecioara Maria fiecare situatie cu care tu te confrunti. Imbiba-te in esenta ei pe masura ce imbratisezi cu gratie tot ce vine spre tine. Gratia ta va genera in mod natural un magnetism care atrage spre tine oameni si experiente minunate.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COPII

“Inima mea este plina cu iubire pentru copii, iar aceasta iubire creeaza miracole si schimbari pozitive pentru ei si pentru mine.”

Miracolele apar atunci cand iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu curge printr-o inima deschisa de om. Tu esti un canal pentru miracole ce implica copiii. Acest mesaj vine la tine pentru ca raspunsul la o intrebare a ta are legatura cu oamenii tineri, cu copiii. Fecioara Maria vegheaza pe toti cei care au drept misiune de viata copiii pentru ca ea tine foarte mult la bunastarea lor. Lucreaza in cooperare cu ea ca sa aduci si mai multi in viata ta si sa ii ajuti pe cei tineri aflati in nevoie. Ea te va ghida la fiecare pas daca asculti cu atentie de intelepciunea din inima ta.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

INGRIJIRE

“Divinitatea are grija de mine si eu imi mentin inima deschisa pentru a avea si eu grija de mine, de ceilalti si de lume.”

Fecioara Maria iti trimite acest mesaj ca o reamintire ca ea tine mult la tine si la familia ta. Desi uneori te poti simti singur, esti mereu protejat si ingrijit. Cand viata este stresanta, totusi, asa cum poate a fost in ultima perioada pentru tine, poti sa nu simti prezenta iubitoare si binecuvantarea Fecioarei Maria. Deci reciteste acest mesaj ca sa te ajute sa stii ca iubirea divina este aici pentru tine. Acest mesaj iti cere sa iti mentii inima deschisa si sa continui sa ai grija si tu de altii, chiar daca ti se pare ca esti folosit sau neapreciat. Tine minte ca drumul tau spiritual este acela de a fi iubitor si de folos, nu sa ii schimbi pe altii. Cu toate acestea, nu ai de ce sa stai in situatii sau relatii toxice. Poti sa nutresti intentii si sentimente bune pentru cineva in timp ce esti in afara relatiei cu persoana.

Cel mai important, ai grija de tine, suflet drag. Fa-ti timp pentru tine si fa activitati care sunt importante pentru sanatatea ta, fericirea ta si starea ta generala de bine.

