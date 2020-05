Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 20 mai. Berbecii trebuie să-și facă timp pentru toate, Scorpionii sunt aventuroși

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FA-TI TIMP PENTRU MUNCA, ODIHNA SI JOACA

Copiii sunt fiinte pline de bucurie ce adora sa se joace, ca expresie a fericirii lor. Ce iti placea sa te joci cel mai mult cand erai copil ? Care iti erau modurile favorite de joaca si distractie ? Inca poti sa te distrezi si acum chiar daca ai si responsabilitati suficiente. Daca urmezi calauzirea lui Dumnezeu, munca ta poate deveni joaca ta. Rasul si inima usoara vin natural la copii, iar tu poti sa simti la fel daca ai grija de copilul tau interior. Poate ca tu sau cineva apropiat tie munceste prea mult acum si mesajul este sa te usurezi de povara, sa faci ceva lipsit de griji si care sa iti aduca bucurie, pentru a obtine echilibrul. Ce aduce acum bucurie inimii tale ? Cum poti aduce distractie in agenda zilei tale ? Rasul poate fi molipsitor. Cand incepi sa razi, se elibereaza un flux natural in corp care te va ajuta sa te simti viu si plin de energia bucuriei.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FII CA UN COPIL

Copiii sunt curiosi despre viata si oportunitatile de invatare si crestere dar si despre distractia si veselia pe care o pot trai. Tinerii sunt curajosi si nu se tem, au un simt natural al imortalitatii si sunt multumiti sa traiasca natural in acum si aici, deci in prezent. Cand le e foame, ei mananca. Cand sunt obositi, ei se odihnesc. Cand vor sa se joace, ei se joaca. Ei nu cunosc stresul zilei de maine, nici nu o constientizeaza pentru ca totul este azi. Permite si tu copilului tau interior sa iasa la joaca! Ia-ti timp ca doar sa fii total prezent in acest moment. Este un sentiment minunat si atat de eliberator! Tot ce avem este momentul prezent si din acest moment ne cream viitorul. Focuseaza-te pe ACUM si da orice altceva lui Dumnezeu.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

CONECTEAZA-TE CU APA

Exista o puternica stare de pace atunci cand suntem langa o suprafata mare de apa cum este marea, lacul, oceanul, raul. Ionii negativi din apa au un efect pozitiv asupra starii noastre de bine. Iisus a spus ca el ne va da apa vie ca sa ne potoleasca setea iar spiritul sfant sa curga prin noi. Asa cum spiritul divin ne umple de energia vietii, tot la fel se intampla si cu apa. Uneori este indicat sa cureti ganduri si emotii si un mod excelent sa o faci este sa fii in contact cu energia apei. Apa este conectata oricum la emotiile noastre. Contempla apa si fii total prezent si astfel te vei relaxa si te vei putea focusa asupra mesajelor si ghidarii pe care Dumnezeu ti le trimite. Ai fost coplesit de emotii in ultimul timp ? Daca da, primesti ghidare sa stai pe un mal de apa cand poti. Si privitul unui video cu valuri care se misca sau ascultatul unui audio cu sunetele marii sunt un alt mod minunat de a te relaxa si de a-ti deschide inima spre conversatii vindecatoare cu spiritul divin ce iti vorbeste permanent.

