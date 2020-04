Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 21 aprilie. Berbecii trebuie să se concentreze, Peștii sunt sfătuiți să fie devotați

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

„Fii grijuliu si concentrat”

Acest mesaj iti aminteste ca este timpul sa clarifici ce ai in inima. Seteaza-ti viziunea pozitiv si cere sa vina intr-un mod care va ajuta pe toata lumea. Odata ce te-ai decis ce ai de oferit, fii pregatit si calm in timp ce te concentrezi pe asta. Fii atent la orice semn pe care il primesti in Univers. Aminteste-ti ca el iti indeplineste dorintele. Universul e pe cale sa iti ofere o oportunitate, asa ca fii pregatit.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

„Mentine-ti valoarea si stima de sine”

Primesti mesajul ca e timpul sa iti amintesti cat de special esti. Spiritul tau trebuie sa fie cel putin trecut de a 7-a dimensiune ca sa ii fie permis sa se reincarneze pe pamant. Si, ca la orice inceput, cand intri intr-un corp, a fost pusa asupra ta multa intelepciune. Ghidarea ta este sa meditezi pentru cateva minute in fiecare zi asupra cadourilor, talentelor si intelepciunii din sufletul tau. Ti se reaminteste ca multi ingeri sunt in jurul tau si unii dintre cei mai magnifici arhangheli lucreaza cu tine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

“Raspandeste vindecarea inimii cu bucurie”

Adu-ti aminte ca albina face fiecare lucru cu bucurie. Ca si ea, serveste altora si planetei cu inima deschisa. Se va produce o chimie intre cel care da si cel care primeste. Solidaritatea si colaborarea cresc nivelul de constienta a lumii. Deci, lasa-ti actiunile sa fie intentionate si accepta ghidarea divina. De asemenea, nu uita de puterea ta interioara. Asa cum si albina este constienta de ea.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO.