HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 21 martie. Racii sunt copilăroși, Fecioarele sunt strălucitoare

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

AVENTUROS SI JUCAUS

In lumea copiilor, totul si orice este posibil! Aventurile si distractia sunt la tot pasul. Este timpul si pentru tine sa traiesti o aventura. Experientele noi ne mentin tineri si ne ajuta mintile si corpurile sa ramana active. Un spirit tanar poate sa aiba orice varsta fizica. Nu e niciodata prea tarziu sa te joci! Uneori, a te distra este cel mai bun mod de a fi responsabil pentru viata ta. Cu o stare de libertate asemenea unui copil, inocenta iti este reinnoita. Cand dai poverile tale lui Dumnezeu, simti o usurinta in intreaga fiinta. Te simti in siguranta, sigur si iubit. Iti dai seama ca exista mereu ceva pentru care sa zambesti si o binecuvantare in tot, inclusiv in provocari. Roaga-te pentru timp de joaca, suflet drag, si astfel lumineaza-ti calea.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COOPEREAZA

Dumnezeu ne da fiecaruia anumite daruri spirituale si calitati unice. In parteneriate, poti sa iti amesteci aceste daruri cu ale celorlalti, formand o echipa puternica cu talente complementare. O persoana poate fi buna sa primeasca inspiratie creativa, iar alta sa implementeze aceasta idee in forme concrete. Dumnezeu ne-a facut pe toti diferiti pentru un motiv! Devenim mai puternici cand lucram impreuna ca sa realizam o sarcina si asta este valabil si cand ne rugam impreuna cu altii. Singur te poti simti coplesit, in timp ce impreuna, cu sustinere reciproca, poti muta muntii din loc.

Daca simti ca ai nevoie de sustinere de la altii, roaga-te sa apara oamenii potriviti in viata ta. Creaza spatiu ca sa se intample, implica-te in activitati sociale si fii intre oameni. Astfel vei intalni oameni ce gandesc precum tine pentru prietenii si proiecte creative.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ONOREAZA CA ESTI UNIC

In intelepciunea divina, Dumnezeu a creat o multitudine de fiinte – plante, copaci, animale si oameni. Toti sunt diferiti, toti sunt frumosi. Este nevoie de multe flori pentru ca sa existe o gradina. Fiecare floare e diferita si fiecare e frumoasa in felul sau. Toate culorile curcubeului sunt frumoase si egale ca valoare. Tot la fel, Dumnezeu ne-a creat si pe noi oamenii unici si minunati. Te-ai simtit diferit cand erai copil ? Te-ai izolat, te-ai simtit singur pentru ca nu puteai sa relationezi cu alti copii sau adulti cum o faceau ei cu tine ? Onoreaza-ti calitatile individuale ca sa iti vindeci trecutul si prezentul si sa stii ca Dumnezeu te-a creat fix asa cum esti cu un scop anume. Nu te compara cu nimeni. Roaga-te pentru acceptare de sine pentru ca Dumnezeu te iubesti exact asa cum esti.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO