HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 22 februarie. Berbecii sunt optimiști, Scorpionii primesc binecuvântări

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

OPTIMISM

“Ma astept sa se intample lucruri bune si ele se vor intampla!”

Acest mesaj te sfatuieste sa te uiti dupa binecuvantari in situatia ta prezenta, oricat de groaznica ti s-ar parea ca este. Ce ai invatat pana acum din ea? In ce feluri esti mai puternic acum? Pe masura ca poti vedea binecuvantarile, vei atrage si mai multe in viata ta. Fecioara Maria te ghideaza sa iti abordezi viata dintr-o pozitie de recunostinta. Optimismul este o forma de credinta si incredere in Dumnezeu. Studiile arata ca oamenii optimisti se bucura de multe beneficii de sanatate. Poti sa dezvolti acest obicei rugandu-te la Dumnezeu asa : “Doamne, te rog sa ma lasi sa vad aceasta situatie prin ochii Tai.”. Astfel vei putea vedea si tu lumina si iubirea care exista acum in aceasta situatie. Fii optimist cu privire la viitorul tau pentru ca el este creat de deciziile si actiunile din momentul prezent.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

TATA

“Tatal meu adevarat este Dumnezeu din ceruri care straluceste lumina vindecatoare asupra mea, asupra tatalui meu biologic si relatiei noastre.”

Acest mesaj vine spre tine pentru ca ai in suflet o intrebare sau preocupare ce are legatura cu relatia dintre tine si tatal tau. Desi aceasta legatura poate ca nu este facuta si inteleasa imediat, acest mesaj recunoaste legatura. Cel mai probabil, emotii vechi ce au legatura cu tatal tau iti afecteaza prezenta situatie. Daca iti apare o amintire pe masura ce citesti acest mesa, ai incredere ca drumul te va duce spre vindecarea ei. Reamintirea unei amintiri dureroase nu este placuta dar este un pas important spre vindecarea tiparelor negative. Daca ai o inima grea in legatura cu tatal tau, ia-ti o clipa si spune : “Dumnezeu si Fecioara Maria, va multumesc pentru ca ma ajutati sa vindec si sa eliberez emotia (numeste emotia) pe care o simt pentru ca el si eu sa fim liberi.”

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RECUNOSTINTA

“Pe masura ce imi notez si apreciez binecuvantarile, imi deschid usa spre noi cadouri de la Dumnezeu.”

Dumnezeu este generos si iubitor si iti doreste tot ce este mai bun. Daca te-ai simtit uitat, acest mesaj iti reaminteste de puterea uluitoare a recunostinei. Indiferent care este situatia ta curenta, intotdeauna ai ceva pentru care sa simti recunostinta. Ia-ti o clipa sa simti binecuvantarile, inclusiv cea de a fi in viata, de a vedea rasaritul si apusul, pasarile cantand si tot asa. Pe masura ce inima ti se inmoaie cu recunostinta pentru tot ce ai acum, tu te deschizi spre mai mult. Astazi, practica spunand multumesc tare si in tacere. Aceste cuvinte sunt cheile care deschid usa spre fericire, sanatate, implinire.

