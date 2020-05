Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 22 mai. Taurii au nevoie de un spațiu sacru, Balanțele sunt creative

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Exprima-te prin ritm si miscare, dansand si batand o toba

Prima ta experienta a corpului tau fizic a fost prin ritm si miscare : vibratiile bataii inimii mamei tale si vocea ei, ritmul respiratiei ei si miscarea fluidului din placenta care te invaluia. Ai plutit in armonia sau dizarmonia starilor ei emotionale si a miscarilor corpului ei. Daca ai incercat vreodata sa bati toba sau orice alt instrument de percutie in timp ce dansai, stii ca acel sunet rezoneaza cu ceva foarte adanc si antic din noi, ceva tribal de unde spiritul si corpul se contopesc. Ritmul si miscarea cresc exprimarea senzuala si te fac sa te unesti cu lumea simturilor din jurul tau. Permitandu-ti sa te abandonezi pulsului oricarui ritm care te ghideaza, tu te conectezi cu spiritul tau dar si cu completitudinea corpului tau. Cand dansezi in mod regular, te simti mai relaxat si in flux cu viata. Facand asta, tu te reconectezi la senzatiile pe care le simteai in pantecul mamei, revizitand acel loc in care nu aveai ganduri si unde erai protejat si in siguranta. Deci da-ti voie, elibereaza-te, bucura-te de orice ritm doresti. Nu ai nimic de pierdut, ci doar de castigat.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Creeaza un spatiu sacru doar pentru tine in casa ta

Un spatiu sacru este o zona din caminul tau unde poti sa ai intimitate pentru contemplare, meditatie sau doar sa ai clipe de liniste pentru a gandi la lucruri poizitive. Acest spatiu este un teritoriu personal al tau, fie ca e vorba de o intreaga camera sau de un colt din sufragerie sau dormitor. Pune un scaun sau fotoliu confortabil si cu o perna comoda acolo apoi creaza ca un mic altar, unul care sa contina cate ceva din ce este personal si pretios pentru tine. Include o lumanare pe care sa o aprinzi cand stai acolo. Fa din spatiul tau sacru un loc confortabil in care sa stai fara sa ai ceva anume de facut sau fara sa fii zorit pentru ca trebuie sa faci altceva anume. Poti gasi tot felul de motive sau scuze sa nu faci asta, dar nu te lasa ghidat de acesti sabotori. Fa o prioritate din sanatatea ta emotionala si mentala pentru a aduce echilibru sufletului tau prin acest sanctuar. Ritmul alert de viata este si asa din ce in ce mai mare, deci ai un motiv in plus sa faci asta. Mergi in locul tau de liniste de unde poti sa iti auzi mai bine inima si sentimentele si unde te poti conecta mai bine la forta vietii care se exprima prin tine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Fa o meditatie mergand in fiecare zi pentru urmatoarea saptamana

De cele mai multe ori, mersul este o activitate fizica prin care oamenii ajung din punctul A in punctul B, deseori in graba si fara a fi constienti ce se intampla in preajma lor. Meditatia este vazuta de regula ca o activitate care se face cateva minute, stand cu picioarele incrucisate; insa aceasta este doar o forma de meditatie. A merge constient si cu intentie este o alta forma. Gaseste un loc, preferabil in natura, in apropiere de copaci unde poti sa mergi simplu zece minunte sau mai mult in fiecare zi pentru urmatoarea saptamana. Experimenteaza sa mergi mult mai incet decat o faci de obicei. Poti creste viteza dar ramai constient cum se simte in corp fata de cand mergi cu viteza mica. Mergi ca sa simti fiecare pas pe care il faci. Simte contactul pamantului cu talpa ta, cum intra energia pamantului si urca prin corp. cand vei avea posibilitatea, fa aceasta miscare constienta in timp ce esti descult. Fii constient de sunete, de priveliste si de mirosuri dar si de ritmul corpului tau. Oricare ar fi ritmul setat, respira constient si consistent dar total prezent la fiecare respiratie a ta. Facand asta in timp ce mergi se numeste meditatie in miscare si este de un beneficiu uimitor asupra intregii tale fiinte in ansamblul sau.

