Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 23 aprilie. Fecioarele primesc binecuvântări, Scorpionii trăiesc momentul prezent

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Ai energia prea fragmentata deci fa orice este nevoie ca sa te aduni si impamantezi

Cand simti presiune din mai multe directii, tras colo si colo de cerintele vietii, este foarte usor sa cazi intr-o stare falsa a urgentei, sa te simti in afara echilibrului si fragmentat si sa fii intr-o stare constanta de tensiune. Poti sa uiti usor si sa ai dificultati de somn. Poti chiar sa incerci sa te stabilizezi recurgand la substante sau activitati ce dau depedenta dar nu fac bine, sperand ca te vei simti mai bine in propria piele. Intre timp insa, mintea continua sa se grabeasca de la una la alta, in timp ce corpul se chinuie sa tina pasul. Si reteaua tehnologica alcatuita din computere, internet, telefoane, mailuri, televiziune, plus toata galagia din jurul lor, creaza un asalt constant asupra simturilor tale si este epuizant. Mai intai, admite ca ceea ce tu consideri a fi urgente sunt doar inconveniente. Apoi incetineste ritmul. Mergi mai lent si practica respiratia lenta si profunda. Chiar si doar atat ajuta la restabilirea unui nou ritm interior pentru corp in loc sa fii intr-o continua stare de a reactiona la fortele exterioare pe care nu le poti tu controla. Petrece timp in natura, descult daca se poate. Talpile in contact cu pamantul iti permite sa experimentezi aceasta conexiune solida ; vezi ce simti, simte cum mintea devine mai calma. Practica zi de zi cu intentie clara si onesta. Ai nevoie.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Asuma-ti in ceea ce crezi si ce se simte bine pentru tine, in ciuda judecatii sau dezaprobarii altora

Ai incredere in simturile tale profunde ce stiu care este actiunea potrivita pentru tine si care nu si nu te mai baza pe altii asa de mult ca sa ti se spuna ce sa faci si cum sa actionezi. Nu toata lumea va fi de acord cu deciziile tale si daca alegi impotriva a ce se asteapta de la tine, poti da peste critica puternica si judecata. Stai drept, asumat, priveste in jur si respira adanc si rar. Te descurci de minune ascultandu-ti inima, in ciuda opiniilor altora despre tine. In plus, suportul tau cel mai bun si puternic vine din acel loc din tine care te ghideaza aratandu-ti semne care sa iti indice care e drumul de ales. Urmand aceste semne ajuti sufletul tau sa fie in aliniere cu intentiile sale aici pe pamant. La nevoie, trebuie sa infrunti totala dezaprobare a altora, asumandu-te deplin. Practica optimismul si claritatea scopurilor tale si astfel vei disipa mila de sine. Ai incredere in cunoasterea ta interioara si las-o sa fie unica ta sursa de putere pentru a avansa in viata.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Fii linistit, tacut, atent si observa cu ochii, urechile si simturile fizica ce se intampla in interiorul tau si in jurul tau

Respira profund si elibereaza aerul incet apoi repeta iar si iar fara graba. Continua sa respiri incet din stomac spre piept. Respirand astfel vei reusi sa te tii conectat la ce simti in corpul tau. Observa senzatiile fara sa judeci sau sa incerci sa le schimbi. Fii constient cum raspunde corpul la ce vezi, ce auzi si ce simti in jur. Nu judeca nicio experienta ca fiind buna sau rea. Daca observi ca judeci, opreste-te si respira iar profund si rar, elibereaza judecata si revino doar la a observa experienta. Cand practici acest mod de observare, functionezi din constiinta pura si din sinele tau care radiaza si iti umple fiinta. Sinele este cel ce simte conexiunea profunda cu lumea ca participant dar in acelasi timp isi mentine pozitia centrata de observator. Cand te deschizi in acest fel zi de zi cateva minute, iti vei stimula conexiunea cu viata iar lumea iti va raspunde la fel. Fii constient fara judecata, centrat in inima ta si in suflet si astfel vei evita sa mai atasezi de experienta ta de viata concepte si concluzii distructive. Viata doar este ceea ce este. A o accepta asa este un mare pas de evolutie pentru tine.

