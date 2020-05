Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 23 mai. Taurii cred cu tărie, Peștii trebuie să fie vigilenți

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Copilul

Primesti raspuns in legatura cu o intrebare care te macina de ceva vreme. Totul are legatura cu un copil. Fie este vorba despre copilul tau interior, fie vei avea in curand un copil, fie trebuie sa dai mai multa atentie copiilor tai. Oricare ar fi situatia ta, mesajul este ca trebuie sa ai grija de acest copil, sa-l faci prioritatea ta numarul 1. De asemenea, ti se poate inmana misiunea de a te ocupa de alti copii, sa-i ghidezi, sa-i educi, sa-iI protejezi.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Crede cu tarie

Daca vrei sa imbunatatesti sau sa vindeci o situatie, trebuie sa crezi cu tarie in miracole, in puterea lui Dumnezeu. Acesta este un factor important cand vrei sa pornesti la drum. Nu te indoi de nimic. Nu te indoi de puterea ta, de abilitatile tale si cere Fecioarei Maria sa iti sporeasca credinta.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Activist

Esti ghidat sa urmezi o cauza, o problema sociala, un grup caritabil sau o persoana aflata in suferinta. Asemenea Maicii Tereza, poti sa faci diferenta in lume, de unul singur, cu bunatatea ta. Cere sprijin si ghidare Fecioarei Maria si ingerilor sa mergi mai departe pe drumul tau. Fii atent la lucrurile care te fac sa simti pasiunea si angajeaza-te deplin in rezolvarea lor. Foloseste-te de experienta ta si de talentul tau pentru a sustine cauza respectiva. Pune in slujba ei timpul tau, baunii tai sau abilitatile tale. Vei vedea cate energie poti acumula in urma acestui scop.

