Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 24 aprilie. Gemenii cred în miracole, Săgetorii trebuie să fie atenți la emoții

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Animale

Ai o puternica legatura cu animalele. Iti simt compasiunea si vin la tine sa le ajuti. Ai abilitatea de a comunica instinctiv cu ele, de a le intelege si de a putea sa faci un bine pentru ele. Te simti foarte confortabil in preajma animalelor si poti incerca o cariera in slujba lor. Poate iei in calcul sa studiezi medicina veterinara sau sa-ti deschizi un salon pentru cosmetica animala. Cere sprijinul ingerilor si al Fecioarei Maria sa iti ghideze pasii spre acest drum, daca asta iti doresti cu adevarat.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Curaj

Poate ca nu te simti in siguranta. Poate ca simti ca esti in intuneric. Insa nu uita de ingerii tai pazitori. Nu uita de Fecioara Maria. Ei pot aduce lumina si iti dau curaj. Nu te lasa pacalit de iluzii, nu te lasa dominat de frici. Poate ca esti intimidat de cineva din anturajul tau, un sef, un superior. Important este sa vezi ca Dumnezeu este in noi toti. Si el el, dar si in tine. Nu ai de ce sa te temi. Ai incredere in tine insuti. Ai putere de la Dumnezeu. Daca esti in conflict cu cineva, cere ajutorul Fecioarei Maria. Ramai pozitiv si vei vedea cat de simplu este sa infrunti acesta situatie.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Crede cu tarie

Daca vrei sa imbunatatesti sau sa vindeci o situatie, trebuie sa crezi cu tarie in miracole, in puterea lui Dumnezeu. Acesta este un factor important cand vrei sa pornesti la drum. Nu te indoi de nimic. Nu te indoi de puterea ta, de abilitatile tale si cere Fecioarei Maria sa iti sporeasca credinta.

