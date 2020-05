Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 24 mai. Taurii trebuie să fie blânzi, Peștii sunt strălucitori

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

DA-I GRIJILE LUI DUMNEZEU

Cand eram copii, obisnuiam sa dormim zinc dupa-amiaza. Ei bine, nevoia noastra pentru odihna nu a disparut pentru ca suntem adulti. Exista un motiv pentru care Dumnezeu a binecuvantat a saptea zi si a sanctificat-o, declarand-o zi de odihna, pentru ca avem nevoie! Toti avem nevoie de timp pentru a ne deconecta de la lume, pentru a ne incarca de energie si a ne creste atitudinea. Relaxarea poate lua multe forme : poti petrece timp odihnindu-te, rugandu-te sau stand cu familia la masa. Poti sa te bucuri de timp in natura, stand langa un copac sau langa o apa. Evita electronicele cand te odihnesti, ca sa te reconectezi cu Dumnezeu fara distrageri. Te poti relaxa acasa cu un pui de somn de dupa-amiaza, gradinarind sau citind o carte buna. Cand te odihnesti, este mai usor sa il auzi pe Dumnezeu si sa ii eliberezi orice griji sau preocupari ; solutiile sunt deseori descoperite cand esti relaxat si deschis spre ghidarea divina. Somnul este vindecator in multe privinte si sunt multe moduri de a-l avea, inclusiv punand ulei esential pur de lavanda pe perna, ascultat de muzica odihnitoare, o baie buna inainte de somn cu ulei esential in ea. Vise placute!

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FII BLAND

Blandetea si intelepciunea sunt atributele lui Dumnezeu si ale tuturor creatiilor divine…inclusiv ale tale. Ca bebelus, erai plin de blandete si erai foarte dulce. Ai in continuare nevoie sa fii asa, chiar daca acum esti adult. Exista multa putere in a fi bland si linistit. De exemplu, tragand de tulpina unei plante in crestere nu o va face sa creasca mai rapid. Daca tragi de petalele unui boboc de trandafir, nu il va face sa se deschida si sa infloreasca mai repede. In schimb, iubirea si blandetea au de departe beneficii mult mai mari.

Exista o situatie de viata in care consideri ca este bine sa aplici blandetea ? Poate este nevoie sa renunti sa incerci sa controlezi un rezultat dorit si sa il abandonezi spre divinitate si timpul perfect ?

Daca spui rugaciuni ca sa ai pace in suflet sau daca meditezi pentru o solutie pasnica la o disputa poate face minuni. Folosirea fortei este rareori o solutie eficienta, deci apeleaza la marea intelepciune de a cere lui Dumnezeu sa iti acorde zi si noapte protectie si solutiile si oamenii perfecti care sa iti aduca numai binecuvantari in viata ta.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RABDAREA ADUCE RECOMPENSE

Gradinaritul necesita rabdare dar si incredere si perseverenta. Inainte ca o samanta sa isi faca loc prin pamant si sa incolteasca, gradinarul trebuie sa se bazeze pe increderea sa interioara, stiind si fiind convins ca planta va creste. El dedica timp si efort ca sa ingrijeasca semintele, cu totala credinta ca munca sa va aduce drept rezultat o planta superba. Uneori ceea ce cautam se afla chiar in fata ochilor nostri dar nu vedem din cauza ca nu suntem constienti de asta. A deveni constient de ce se afla chiar sub nasul nostru poate sa aduca mari revelatii. Cand incetinim ritmul, pot iesi la lumina alte perspective ale unei situatii. Copiii au reputatia de a fi nerabdatori, doar poate sunt doar entuziasmati sa invete si sa experimenteze cat mai mult posibil din miracolul vietii. Intr-o lume in care totul este pe graba, este usor sa te ratacesti de curentul divin. Ia-ti timp si focuseaza-te pe linistea din interiorul tau, ca sa poti auzi vocea intelepciunii divine. Poti sa te si rogi sa primesti mai multa rabdare in orice situatie si circumstanta.

